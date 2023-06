El catedràtic Joan Queralt liderarà la llista d'ERC al Senat

El catedràtic de Dret Penal de la UBserà el cap de llista d'ERC al Senat a les eleccions del 23 de juliol, segons ha avançat El Nacional i ha confirmat. La proposta es presentarà avui a l'executiva del partit i es ratificarà divendres al consell nacional. A la cambra alta espanyola,es presentaran en coalició sota el nom "Esquerres per la independència" amb l'objectiu de reforçar la defensa de Catalunya i el País Basc.Nascut a Barcelona i doctor en Dret, és col·laborador en diversos mitjans i va ser un dels noms que es va integrar al consell assessor d'Ernest Maragall a les passades eleccions municipals . En els darrers mesos, també ha estat una de les veus que ha defensat lapactada entre ERC i el govern espanyol, que derogava la sedició i modificava el delicte de malversació. La seva activitat acadèmica s'ha centrat en el tractament dels delictes i en les garanties jurídiques que han de presidir el càstig penal.Amb aquest moviment es van revelant tots els noms que seran claus a les eleccions espanyoles per als republicans. Aquest divendres, els consellers nacionals del partit també avalaran altres candidats al Senat, com els actuals senadors, que actualment és la portaveu a la cambra alta, no repetirà a les llistes i plega de la política de primera fila.Pel que fa al, la incògnita de qui encapçalaria la llista estava resolta de fa setmanes. Just després del 28-M el president del partit,, va anunciar la seva confiança enperquè repeteixi al capdavant de la llista per tercera vegada consecutiva. Al seu costat, hi seran la ja exconsellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, i també el periodista

