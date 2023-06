Constitució dels ajuntaments a Catalunya i Barcelona, en directe: nous alcaldes i regidors

10:59 Una pantalla per seguir el ple i un cartell gegant amb la seva cara: Albiol prepara la festa a Badalona



Badalona comença a engalonar-se per viure la investidura de Xavier Garcia Albiol com a alcalde de la ciutat. No hi haurà cap sorpresa: serà amb majoria absoluta després d'aconseguir 18 dels 27 regidors possibles a les eleccions del 28-M. A la plaça de la Vila, davant l'Ajuntament, s'ha situat una pantalla i un cartell gegant amb la cara del candidat popular que diu: "El Badalonisme som tots i totes".

10:58 Gemma Geis arriba a l’ajuntament de Girona



L’alcaldable de Junts i futura vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha arribat pocs minuts abans d’iniciar-se el ple d’investidura a l’ajuntament. Després d’una prolongada etapa d’alcaldies convergents i postconvergents, Lluc Salellas, de Guanyem, serà el nou alcalde de la ciutat en un govern tripartit independentista. Informa Carme Rocamora .

10:52 Salellas saluda els seus familiars abans de ser investit alcalde: “Papa, t’esperem a dalt”



Diversos veïns i familiars dels regidors que prendan posessió aquest dissabte a Girona s’han acostat a l’Ajuntament per presenciar el ple d’investidura. També hi són les persones més properes del futur alcalde de la ciutat, com la seva filla, que ha anat corrent fins al pare i li ha fet una abraçada. “Papa, t’esperem a dalt”, ha promès.

10:48 Junts té la clau de la investidura de Ripoll Si vota la seva candidata (o s'absté), Sílvia Orriols d'Aliança Catalana serà alcaldessa

Si vota la candidata d'ERC, ho serà la republicana Chantal Pérez

10:47 Lluc Salellas arriba a l’Ajuntament de Girona



L’alcaldable de Guanyem Girona, Lluc Salellas, ha arribat a quarts d’onze a l’ajuntament, on està prevista la seva investidura després d’haver arribat a un acord amb Junts i Guanyem. Salellas s'ha saludat amb l’alcaldable del PSC i guanyadora de les eleccions, Sílvia Paneque. Informa Carme Rocamora.



10:13 Ripoll es prepara per a un ple d'investidura complicat



Tanques a davant de l'Ajuntament de Ripoll i tres furgonetes dels Mossos en una plaça propera mostren que el ple d'investidura de Ripoll no serà com sempre. Informa Arnau Urgell.