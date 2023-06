Fins quan es pot presentar la declaració de la renda?

Data límit per presentar la renda

Què passa si no presentes la declaració de renda a temps?

La campanya de la2023 va començar el passat 6 d'abril. Des de llavors es pot entrar a la pàgina web d'i, després d'identificar-se, tramitar l', que permet veure si toca pagar o si es rep la bona notícia que es retornaran diners. Això, però, només implica veure el resultat de l'exercici fiscal, però no n'hi ha prou i la declaració encara no està feta.Amb tot això, doncs, i un cop creat l'esborrany, és el moment de presentar de manera definitiva lade la renda davant d'Hisenda. Ara ja no hi ha gairebé marge i cal afanyar-se: laper fer el tràmit és el, independentment de si es fa de manera telemàtica o presencial. En el cas de les cites telefòniques, la declaració només es pot fer fins al 27 de juny.Les persones que no tramitin la seva declaració en el període de temps vàlid s'enfronten acom a: si la fan abans que ho demani l'administració, tindran un recàrrec del 5%; si l'emeten tres mesos després de la fi de la campanya pagaran un 10% més; si passen entre sis i 12 mesos tindran un recàrrec del 15%; i si se supera l'any sense declarar es pagarà un 20% més a banda dels interessos de demora.

