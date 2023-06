Els sis vocals de les patronals a la Cambra, la carta amagada de les eleccions

La xifra màgica: 30



Renunciarà Santacreu si no és elegit al seu epígraf?

Amb les candidatures ja formalitzades d' Eines de País/Un Pas Més -que es defineix com a independentista- i de-amb suports importants en les principals organitzacions empresarials-, les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona , que se celebraran el setembre, han entrat en una fase decisiva. Totes dues llistes ja tenen elaborats els seus fulls de ruta i es disposen a buscar suports. Però abans de començar la campanya, segons fonts properes a Eines de País, Santacreu ja surt amb avantatge gràcies alsEl mateix dia que es tancava el termini per presentar les candidatures es va anunciar l'acord entreper cobrir les 6 vocalies que corresponen a les patronals. La notícia va sorprendre, ja que les dues organitzacions mantenen una llarga rivalitat per la representativitat. El fet indica que d'una manera o altra, Foment i Pimec han trobat alguna ruta compartida entorn la Cambra.Observadors dels moviments que es produeixen a la Cambra confirmen que els noms triats no són neutres i que "poden anar molt bé a Santacreu si queda a menys de sis vots de la majoria". Per part de Foment són Anna Cornadó, CEO de COPISA; Ignasi Marull, soci director de PWC, i, president de Fluidra. Per part de Pimec, són Emma Gumbert; Martina Font, directora corporativa de Font Packaging Group, ipresident i conseller delegat de Moventia. Especialment Eloy Planes i Miquel Martí han tingut un paper en la confecció del projecte de Santacreu.El ple de la Cambra està formada per 60 vocalies, però han quedat dues vacants. Corresponen al que queda de les anomenades, ocupades per les grans empreses que aporten un fons especial a la institució. Fins ara eren 14 i Eines de País es va comprometre a reduir-les a 2 (la xifra mínima establerta per llei). La junta de govern de la Cambra ha incrementatels que s'han d'aportar per poder ocupar un dels dos llocs i cap companyia s'hi ha postulat. De les 58 vocalies del ple que ha d'elegir president, cal assolir-ne 30 per fer-se amb la presidència.Després de les eleccions passades, Eines de País es va fer ambelegibles del ple en aquells moments. Ara se n'elegiran 52. Des d'Eines de País es veu amb desconfiança la presència en el ple dels sis vocals empresarials que ningú ha votat però que poden determinar els resultats si les eleccions mostren un ple molt polaritzat.Les eleccions a la Cambra no escullen directament un president, sinó 52 membres del ple. Són aquests els qui després voten un president. Primer cal que els diversos candidats s'imposin en cada un delsper on competeixen. Hi ha la possibilitat que un candidat perdi en el seu epígraf però una de les empreses guanyadores en un altre el designi com a membre del ple i així sortir elegit. El 2019, Eines de País va comprometre's a elegir de president algú que realment hagués guanyat en el seu "districte". Aquest cop ho tornarà a fer i demanaran a Josep Santacreu que també s'hi comprometi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola