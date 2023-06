Barcelona retira l'última escultura franquista de la ciutat

L’Ajuntament deha retirat aquest dimecres al migdiadel Castell de Montjuïc de Barcelona. Els operaris han tret l’escultura, de 2.000 quilos, perquè pugui ser traslladada al dipòsit del Museu d'Història de Barcelona (), el lloc on serà catalogada i conservada. L’obra, situada al fossat de Santa Elena, és el darrer monument d’exaltació al franquisme referenciat a l’espai públic de la ciutat."Teníem aquest deute pendent", ha afirmat el regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament,, que ha assenyalat que és un monument dedicat als caiguts de la croada. Avui en dia l’escultura s’utilitzava per explicar l’etapa franquista a grups d’escolars.ha reiterat Rabassa, que ha explicat que s’haurà de modificar la inscripció per explicar el moment en què es va retirar l'escultura i el motiu pel qual es va fer.El regidor ha subratllat la tasca del consistori en aquesta matèria: “Ha estat un referent”, ha assegurat. En aquest sentit, Rabassa ha explicat que durant els vuit anys de governTot i això, avui en dia encara queden algunes inscripcions de privats que no volen retirar-les. Rabassa ha explicat també que el monument data de l’any 1940, i ha recordat que durant el mandant passat el consistori va retirar el permís perquè l’Associació Falangista no pogués celebrar-hi misses.El regidor s’ha oposat a la iniciativa iniciada l'any 1986 per modificar les inscripcions dels monuments i així "igualar" les víctimes., ha explicat. Així doncs, Rabassa ha titllat d’”obsoleta” la mesura: “No val canviar les inscripcions,", ha insistit.El regidor de Memòria Democràtica ha assegurat que el monument no s’havia tret abans perquè havia quedat “oblidat”. Rabassa també ha dit que durant el període electoral “és millor no tirar endavant aquestes actuacions”.Sota l’escultura s’ha trobat una arqueta de bronze que també ha estat retirada i que serà estudiada pels especialistes del MUHBA. Segons les cròniques de l’època, es creu que dins hi ha sorra impregnada en sang, l’acta de fundació de l’Associació de Familiars dels Caiguts per Déu i per Espanya, i diversos diaris.Els professionals del MUHBA seran els encarregats de decidir si té un valor artístic i què és important conservar i què no.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola