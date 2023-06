Així pots decidir què passarà amb el teu compte de Google quan moris

L'eina màgica

Un missatge automàtic

i les xarxes socials. Les nostres fotos s'acumulen a Google Drive, tenim un compte de correu per a la feina i per a les nostres coses privades, els llocs que visitem a la web s'amunteguen en historials digitals, ens orientem gràcies a Google Maps o al GPS, paguem amb Google Pay i un llarg etcètera. IGoogle, com Facebook, té un protocol d'actuació per a quan usuari mor i, ara, les persones que viuen a l'Estat tenen tot el poder per decidir, en vida, què passa amb el seu compte i tota la informació que hi és emmagatzemada quan ja no hi són. Així que, per què no fer-ho?L'eina que gestiona aquest protocol és, que ens ofereix dues opcions només començar: vols compartir una part -o la totalitat- del teu compte amb algú o amb més d'una persona o bé directament prefereixes que se t'elimini el compte sense avisar ningú? Per un tema de protecció de dades, si ens decantem per la primera opció, a Google no se li permet donar les credencials del nostre compte a les persones escollides. El que sí que és possible és que els deixi un missatge amb aquestes dades manualment.Després d'haver decidit això, el primer que s'ha d'establir és elPodem escollir entre tres, sis, 12 o 18 mesos. Quan falti un mes perquè el termini s'exhaureixi, la companyia intentarà posar-se en contacte amb el propietari del compte per correu o SMS per avisar-lo. Només que fem alguna cosa al compte en aquest període, com per exemple veure un vídeo a Youtube, enviar un mail o iniciar sessió, deixarà de considerar-se inactiu.En canvi, si això no passa, abans d'esgotar-se el termini fixat, Google ens donarà l'opció d'avisar fins a 10 persones, a les quals s'informarà de l'estat del compte. TambéGoogle Maps, Youtube, Google Drive, Gmail... De fet, fins i tot podem donar accés als contactes de Google que, recentment, és obligatori que estiguin sincronitzats en el núvol perquè no es perdin.Més opcions que ens dona Google: escriure un missatge automàtic queAquesta, com les altres, és una opció, en cap cas és un pas obligatori. Si, finalment, decidim fer-ho, podrem escriure tant l'assumpte com el cos del correu. Hem de tenir en compte, però, que com és una resposta automàtica,Això sí: si volem, també hi ha l'opció que aquest missatge només el rebin aquells que tenim guardats com a contactes al compte. Com a màxim, el text pot tenir una extensió de 5.120 caràcters i no podrem adjuntar arxius.Si, per contra, el que volem és que s'elimini el compte quan morim i ens deixin de romanços, aquesta voluntat es farà efectiva tres mesos després que s'hagi declarat el compte inactiu. Aquest temps es dona, bàsicament, perquè les persones a les quals s'ha donat accés al compte descarreguin tota la informació que se'ls hi ha compartit. Si hem triat aquesta opció, sí que hem de tenir clar que és. És a dir, un cop morim ningú podrà reviure el compte. Si no hem avisat ningú perquè es descarregui la informació, fent cas a la nova política de la plataforma sobre comptes inactius, aquest s'esborrarà dos anys després del seu darrer ús.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola