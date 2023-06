Junts obre la porta a «cedir la cadira» de l'alcaldia de Ripoll i exclou la CUP

Continuen els moviments aquan queden només tres dies per constituir el consistori sorgit de les eleccions del 28-M., cap de files de Junts i que va quedar segona als comicis per darrere de, d', ha assegurat aquest dimecres que està disposada a "cedir la cadira de l'alcaldia" en el marc d'un pacte ambi el. De qualsevol acord de governabilitat, en tot cas, m'ha exclòs tant lacom l'extrema dreta catalana, perquè segons ella cal que torni aa la ciutat.Al mateix temps que s'oferia a cedir l'alcaldia, ha assenyalat que si la resta de partits no volen que Orriols arribi al poder han de votar la candidatura de Junts. Vega ha lamentat que aquests partits anunciessin un pacte sense tenir en compte Junts, que va ser la segona força més votada, i critica que volien que. Ara, la cap de files de Junts aposta per liderar les negociacions d'un pacte a Ripoll amb ERC i el PSC.Pel que fa a les pressions rebudes en els últims dies per concretar el cordó sanitari contra l'extrema dreta catalana -que han arribat del president de la Generalitat, Pere Aragonès , i també de la direcció nacional de Junts malgrat els dubtes de Laura Borràs , la seva líder-, Vega ha indicat que la decisió final sobre què passarà la prendrà la secció local de Ripoll. "Ningú ens dirà què hem de fer", ha determinat la candidata a les eleccions del 28-M. Junts té l'alcaldia des del 2011, amb Jordi Munell al capdavant, però en aquests comicis ja no es va presentar.

