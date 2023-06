Quan tot just passen 24 hores després de l' acord per a un govern de coalició entre el PP i Vox al País Valencià , la formació d'ultradreta ha amenaçat aquest dimecres els populars de forçar una repetició electoral a, on els d'també depenen dels seus vots per poder mantenir l'executiu regional. Tot plegat ha sorgit arran d'un pacte entre el PP i elper conformar la mesa de l'de Múrcia, i que exclou qualsevol representant de la formació ultra.El president de Vox a Múrcia,, ha denunciat un "veto": "Estem perplexes", ha dit, perquè "ha decidit que a Múrcia cal anar a eleccions" i "volen mantenir l'equidistància entre el PSOE i Vox". En tot cas, Antelo ha afirmat que Vox segueix "amb la mà estesa" per arribar a un acord, però "no pot ser a canvi de res". El pacte entre popular i socialistes ha donat la presidència de la cambra legislativa al PP, a més de la vicepresidència primera, i ha deixat la segona per al PSOE.Aquest és el primer xoc destacat entre els partits de la dreta i l'extrema dreta espanyola després del 28-M . Per ara, i a les portes de les eleccions espanyoles del 23-J, s'ha assolit el pacte alcom a fet més destacat, si bé els populars també han obert negociacions a lesmentre que a nivell municipal s'ha donat llum verda a diversos pactes.

