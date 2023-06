Aitana confessa haver patit «bullying» de petita i quina relació té amb les drogues en el món de la música

és una de les artistes catalanes de major recorregut internacional, pràcticament a la mateixa altura mediàtica que Bad Gyal i només superada per Rosalía . Amb més de 13 milions d'oients mensuals a, la cantant de Sant Climent de Llobregat ha fet una roda d'entrevistes en diversos mitjans que han permès als seus fans conèixer nous aspectes de la seva vida, que prepara per al seu futur musical i quines són les seves inquietuds.Una de les confessions l'ha realitzada al pòdcast de la marca, on ha explicat l'assetjament escolar que patia quan només tenia 12 anys. "Tot va començar quan vaig canviar d'institut. Totes les meves amigues de la primària van anar a un altre perquè em vaig canviar de poble", relata. Sense deixar enrere el fet que ella ha assegurat, sense embuts, que va tenir, el fet d'haver d'adaptar-se a un nou entorn "la va afectar", i, especialment, a l'escola de música..", ha explicat, dolguda, per visibilitzar una de les parts de la seva vida "que no havia explicat abans. Com a símbol de molts fans menors d'edat i sent conscient del seu paper,assetjament, masclisme, abusos...Des de la seva sortida d'el 2017 no ha parat de créixer en la seva carrera musical, de la mà de la mediàtica. Protagonista de moltes informacions de premsa groga, Aitana va intentar fer un discurs públic en el qual els paparazzis la deixessin en pau "perquè començava a tenir por" . En aquesta línia, només aborda qüestions delicades com la de les drogues en ambients propicis, com aquest pòdcast.La catalana ha volgut ser "totalment sincera i sense cap necessitat de mentir" i ha admès que. Aitana ha assegurat que creu que és perquè "hi ha algú que no vol que ho vegi", ja sigui una figura divina o algú que la protegeix.

