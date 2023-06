Mor l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Porta als 86 anys

L'expresident d'Òmnium Culturalha mort aquest dimecres als 86 anys, tal com ha informat l'entitat. "Colpits per la mort de Jordi Porta", han expressat, alhora que l'han reivindicat com ", així com del full de ruta independentista. L'actual líder d'Òmnium,, ha destacat que l'etapa de lideratge de Porta va suposar un "" en la història de l'organització, i que va dedicar la seva vida a la promoció de la llengua i la cultura del país, al foment de la democràcia i de l'educació en valors.Porta es va llicenciar ena la Universitat de Barcelona l’any 1967, abans de guanyar una beca que li va permetre ampliar els seus estudis acadèmics a, a França. De 1971 a 2001, va ser director de la, i el 2002 va ser nomenat 7è president d’Òmnium Cultural, després de. Va liderar l'entitat fins a l'any 2010, quan va ser rellevat per, a qui ell mateix va proposar com a successora de consens per presidir l'entitat.Tanmateix, Porta va presidir la, va ser president deli síndic de greuges de la, entre els anys 2000 i 2009. Va publicar el llibre(Columna 1997), amb el qual va guanyar el premi d'assaig de la. A més, va ser reconegut amb lade la Generalitat el 2010 i com a Doctor honoris causa per la UAB el 2013.

