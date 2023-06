El comitè sobre Pegasus pressiona Brussel·les per abordar l'espionatge: «És una crisi de la democràcia»

La ponent del comitè de l'Eurocambra sobre, ha instat aquest dimecres laa respondre ràpidament a les recomanacions del comitè que els eurodiputats votaran aquest dijous al ple. En una roda de premsa, In't Veld ha lamentat que l'executiu comunitari no senti la "urgència" de donar una resposta a l'espionatge."No dona la sensació que la Comissió Europea cregui que és una crisi de la democràcia i l'estat de dret", ha dit la ponent del comitè, que ha demanat a Brussel·les donar una resposta a les recomanacions abans de l'estiu. Al seu torn, el president del comitè,, ha avisat que supervisaran el compliment de les recomanacions per part dels estats malgrat que el comitè deixi d'existir.In't Veld ha lamentat que cap dels països interpel·lats per l'espionatge amb programaris com Pegasus hagi "aclarit" els casos ni "s'hi hagi fet justícia"., ha remarcat la ponent. A més, In't Veld ha rebutjat que la seguretat nacional pugui ser una "exempció generalitzada" als governs per espiar."No podem acceptar que la seguretat nacional sigui una exempció generalitzada per als governs per matar la democràcia. Si ho acceptem, la Unió Europea morirà", ha indicat In't Veld, que també ha lamentat la "resistència massiva" dels estats a col·laborar amb el comitè per aclarir els casos d'espionatge.Per la seva banda, el president del comitè ha insistit quei ha avisat que supervisaran el compliment de les recomanacions malgrat la fi del mandat del comitè. "És una qüestió d'estat de dret. La Unió Europea té competències en matèria d'estat de dret i les ha d'exercir", ha remarcat Lenaers, tot fent especial menció a la necessitat de tenir presents les víctimes d'espionatge.El ple de l'Eurocambras del comitè sobre Pegasus, després que fa un mes el comitè ja adoptés el seu informe final.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola