Els sis punts de la costa catalana amb bandera negra

ha atorgata sis punts de laper la contaminació o per la mala gestió dels plans urbanístics. L'ONG ha analitzat 8.000 quilòmetres de les costes de l'Estat i ha repartit diversos distintius.. El sud del litoral català ha rebut la bandera negra per l'impacte en l'ecosistema i en els arrossars que tindrà la retallada de la dotació d'aigua pels regants fixada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.Aquesta platja ha rebut la bandera negra per la previsió de construir un hub cultural al voltant del preventori.L'organització ha atorgat la bandera negra a la zona on es vol fer un macrocomplex turístic.També hi ha una bandera negra destinada al litoral badaloní per l'elevada contaminació que acumula la zona.L'urbanisme "descontrolat" de Begur és un altre dels punts negres de la costa catalana.Els parcs eòlics marins del Golf de Roses també han estat marcats per l'organització.

