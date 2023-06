Qui acompanyarà Nacho Martín Blanco a la llista del PP a Barcelona?

El PP ja ha tancat la seva, que serà encapçalada pel fins fa pocs dies dirigent de CiutadansEls primers cinc noms de la candidatura dibuixen molt bé la nova correlació de forces que s'està teixint a la formació, correlació beneïda per, actual secretari general del PP català, el número dos darrera d'. Rodríguez és un històric del partit i possiblement un dels pocs dirigents ben vist per totes les sensibilitats internes. En el seu temps va ser un, el nom del qual torna a ser citat amb elogi al partit i especialment a Génova.La llista del PP dona moltes pistes de qui està guanyant molt de pes al PP català. I és evident que l'ascendència de quis erà amb tota seguretat nou alcalde de Badalona,guanyador amb majoria absoluta en les eleccions del 28-M, queda constatada amb la inclusió de, portaveu popular a l'Ajuntament de Badalona i molt propera a Albiol. Agüera és una advocada especialitzada en dret fiscal i formada a Esade.El quart lloc serà per a l'exdelegada del govern espanyol a CatalunyaVa ser elegida diputada en les eleccions espanyoles del 2019, darrera en aquella ocasió de Cayetana Álvarez de Toledo. Llanos de Luna és unadel PP, però ara recula dos llocs per fer pas a Martín Blanco, Rodríguez i Agüera. Álvarez de Toledo ha estat apartada per Feijóo però reubicada a la llista de Madrid.El cinquè lloc serà per avicesecretari d'organització del PP a Barcelona i home de la confiança de la direcció del partit a Barcelona, en mans de, virtual alcalde Castelldefels, i de Josep Tutusaus. Parra manté també. És per tant, un home de l'aparell barceloní, en aquests moments fora del control d'Alejandro Fernández. Feijóo ha apostat per noarriscar i escollirque no generaran grans expectatives però tampoc irritaran en excés a ningú. Amb aquests noms, el que no està clar és la presència de cap fitxatge "catalanista" sobre el qual s'havia especulat. Ni rastre d'un nou Piqué. Seguiran buscant.

