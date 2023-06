Grifols preveu vendre part del seu negoci a una empresa de la Xina per 1.400 milions d'euros

Grífols preveu vendre part del seu negoci i participació a la Xina a l'empresa. La farmacèutica catalana ho ha traslladat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a través d'un comunicat, on ha assegurat que preveu "canvis importants" pel que fa a la seva participació en la companyia xinesa.Actualment, Grifols controla el 26,2% del capital de la companyia asiàtica i és l'accionista majoritària. Tot i l'operació, que es troba enl'empresa catalana ha assegurat que continuarà com a "accionista significativa" de Shanghai RAAS.Arran de l'anunci, les accions dedurant aquest dimecres al matí. L'empresa catalana i Shanghai RAAS van tancar la seva aliança a finals de març del 2020. L'acord també establia que Shanghai RAAS entrava amb una participació no majoritària a Grifols Diagnostic Solutions, amb un 45% dels drets econòmics, un 40% de dret a vot i dos consellers d'un total de cinc en el consell d'administració.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola