Feijóo, disposat a negociar amb Collboni si Colau no forma part del govern

El líder del PP,, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Esradio que els quatre regidors de la seva formació a l'Ajuntament de Barcelona no donaran suport a "un govern independentista", en referència a, ni a un "govern populista" format perSegons Feijóo, el PP ha proposat conformar amb govern "constitucionalista", i si el PSC hi renuncia i surt elegit el candidat amb més suports, és a dir Xavier Trias, això. En tot cas s'ha mostrat disposat a "parlar" amb Collboni si deixa de "menystenir" el PP i renuncia a anar acompanyat de Colau. "Si Colau no forma part del govern, seria un pas molt important", ha sentenciat en una entrevista a Esradio.Segons Feijóo,"perquè no estem d'acord amb Junts", i "de momentperquè ens ha dit que no vol saber res de nosaltres, només els nostres vots, i Colau seguirà a l'ajuntament".En aquest sentit, ha recordat que la seva formació ha plantejat a Collboni "la possibilitat de fer un govern constitucionalista a Barcelona" i, però la resposta del candidat del PSC ha estat negativa. "Per tant, fa la sensació que ni Collboni ni Trias tenen interès" en els vots del PP, ha admès, i "que a Barcelona s'arribarà a un acord entre PSC, ERC i Trias, on intenten enredar el PP".

