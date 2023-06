L'oposició colla Aragonès amb el relat d'un Govern «feble» malgrat el relleu de consellers

La "feblesa" del Govern

Un front "rupturista"

Quan ha acabat la sessió de control , marcada pel nou xoc entre ERC i Junts -ara pels pactes postelectorals al territori, especialment els que han protagonitzat els republicans amb el PSC per garantir-se la presidència a les diputacions de Lleida i de Tarragona-, el president Pere Aragonès ha comparegut davant del ple per explicar els canvis al Govern. Ja amb-Territori-,-Acció Climàtica- i-Educació- asseguts als seus escons, Aragonès ha alertat de l'onada de la dreta i l'extrema dreta que pot arribar si governen ela l'Estat com ho faran al País Valencià i, possiblement, a les Illes Balears. "Cal tota l'energia, la força i la decisió per enfortir les institucions del país", ha ressaltat. "Serem el primer bastió contra la dreta i l'extrema dreta. Ara és el moment de defensar Catalunya", ha assenyalat Aragonès, que ha situat com a prioritats el model educatiu, la llengua i les polítiques socials."Fa mesos que Junts l'avisem que el Govern, que no va bé. El 28 de maig la gent li va dir a les urnes. Sembla que n'ha pres nota, que l'executiu. No calia esperar a un retrocés de 300.000 vots del seu partit per prendre decisions", ha ressaltat, cap de files de Junts, que ha advertit que la remodelació pot no ser suficient perquè ERC continua tenint nomésal Parlament. "Voler governar un país amb el 21% dels vots i 33 escons no és possible. Sol no se'n sortirà", ha remarcat el dirigent de Junts, que també ha lamentat la "pèssima gestió" de les. "Si volia una remodelació creïble, també havia de canviar la consellera", ha destacat Batet amb relació a la titular deamb els exàmens per accedir a l'administració, que s'hauran de repetir al juliol.El cap de files de Junts ha indicat que la dinàmica de l'executiu "dona la raó" al seu partit, que el va abandonar a l'octubre després d'una consulta a la militància. "Ara només falta que vinguin. Han escurat l'olla!", ha ironitzat Batet, que veu e el Govern només "partit i tripartit". "Malgrat tot, ens hi trobarà sempre", ha apuntat el dirigent de Junts entre els somriures irònics de Vilagrà des dels escons del Govern. En l'ambient encara hi sobrevolaven els retrets creuats pels pactes postelectorals a les portes de la constitució dels ajuntaments i de la posada en marxa de consells comarcals i diputacions.Mà estesa però furgant en la ferida de la minoria de l’executiu. Així ha estat una vegada més el discurs del cap de l’oposició,, que ha recordat a Aragonès que malgrat els canvis de consellers, avui continua governant amb el suport de "només" 33 diputats. "El Govern és feble i crec que no afronta el problema. No és una qüestió de bons propòsits ni de bones voluntats", ha etzibat.El primer secretari socialista ha assegurat que veu el Govern "" i sense "", fent "cops de volant", i l’ha convidat a centrar-se i generar un marc d'estabilitat de la mà del PSC. Per això, Illa ha insistit en la seva predisposició per pactar, com ja va passar amb els pressupostos del 2023. "Estic preocupat, el canvi de Govern que planteja no resol cap dels problemes", ha afegit.(En Comú Podem) ha fet un balanç negatiu del moment del Govern i de la solitud d'ERC al Parlament. Els comuns ha acusat Aragonès de fer "" que "mareja" els seus potencials socis i no satisfà "ningú". "Si continua subordinat a les polítiques ide Junts, no podrà complir la seva promesa d'acabar la legislatura", ha afirmat Albiach, que ha posat com a exemples el vot dels republicans a l'elecció d'com a presidenta del Parlament i l'eventual suport d'Ernest Maragall aa Barcelona.En l'anàlisi dels canvis a l'executiu, els comuns ha celebrat ladel conseller, però ha apuntat que "amb bona voluntat" i l'elecció d'Anna Simó no n'hi ha prou per "posar ordre al desgavell". Sobre l'arribada d'Ester Capella a Territori, Albiach ha exposat que inicia mandat amb una "hipoteca", l'aposta per macroprojectes com el, eli l'ampliació de l'Convençuts que del govern espanyol no se’n poden albirar canvis, des de lacontinuen demanant a Aragonès un"rupturista". Així ho ha dit la diputada, que ha advertit que els canvis de noms a l’executiu no impliquen un canvi de rumb, i és per això que ha demanat articular un front que recuperi la iniciativa política i que posi l’independentisme al centre reprenent el conflicte polític amb l'Estat i les elits. "Les urnes han enviat un missatge contundent de desmobilització", ha advertit sobre els resultats del 28-M. La també candidata de Guanyem a Badalona ha avisat que no hi ha "gaire temps", i per això ha urgit Aragonès a protagonitzar un canvi que deixi enrere les estratègies de pactes "esgotades". "Si vostè continua per aquest camí només serà responsable d’una legislatura fallida. No es poden albirar canvis a millor a l’estat. Per tant, o canvia vostè, o anirà a pitjor", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola