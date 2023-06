Rosalía no descarta tornar a cantar en català i reivindica els creadors de TikTok en la nostra llengua

Fa quatre anys de l'estrena de Milionària, l'única cançó en català publicada per, i els ciutadans de Catalunya segueixen esperant que la de Sant Esteve Sesrovires torni a interpretar en llengua catalana.des dels adolescents fins als adults, tothom vol tornar-la a escoltar en l'idioma del país. Ara, ha confirmat que no tanca la porta a fer-ho una altra vegada.En una entrevista alde RAC105, Rosalía ha abordat moltes qüestions després de l'estrena del seu nou tema, Tuya . També ha parlat sobre la llengua, el futur d'aquesta i com viu ella el seu dia a dia rodejada d'una fama pràcticament insuperable per a molts artistes de l'escena actual.La cantant ha admès que el castellà és la llengua amb què s'ha sentit més còmode a l'hora d'interpretar, especialment flamenc, però pel fet que l'associa al gènere. ", però amb el meu mestre de cant ho fèiem en català", ha assegurat als micròfons de la privada del Grup Godó. En concret, Rosalía ha deixat molt clar que fer un nou tema en llengua catalana implica, sempre, un projecte específic., ha assegurat.Entre bromes, la de Sant Esteve Sesrovires ha assegurat que, perquè "adora" aquest municipi de l'Empordà. "És un dels meus llocs preferits per quedar-m'hi durant anys", ha afirmat. Preguntada p er si consumia contingut audiovisual en català a diverses plataformes o a la televisió, Rosalía ha reivindicat l'aplicació de vídeos xinesa com una de les seves fonts., ha dit la cantant, que ha reivindicatcom una de les seves creadores preferides a les xarxes.", ha assegurat. "Hi ha molta gent jove de la qual no em sé el seu nom, però que l'algoritme em presenta i m'encanta", ha afirmat. També ha reivindicat un dels clàssics de la televisió catalana com l'de TV3.

