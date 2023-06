El Govern passa una factura de 128.000 euros a l'Estat pels busos per suplir l'R2

L'avaria de l'va obligar ela reforçar el servei d'autobusos que connectenamb, i tal com va explicar, l'executiu català tenia previst enviar-li la factura a. Les primeres estimacions del Departament de Territori preveien destinar 85.000 euros al mes de maig en incrementar el servei d'aquestes línies. Finalment, però, la factura definitiva és de 128.107 euros, tal com ha explicat la ministra de Transports,, en una entrevista a Els Matins de TV3 en què ha assegurat que estudiarà la petició de l'executiu català.Tot plegat es remunta a principis de maig, amb una autèntica situació de caos a la línia arran de l' incendi en un quadre de senyals a les instal·lacions d'Adif a, una avaria que es va allargar gairebé tres setmanes. La teoria d'Adif és que el foc es va produir per la caiguda d'un llamp, però el Govern ha desmentit aquesta versió citant un informe del(Meteocat) que assegura que en el moment dels fets no va caure cap llamp al, i ho atribueix al mal estat de les instal·lacions.A nivell polític, la incidència ha reviscut el debat sobre la necessitat de traspassar la plena gestió del servei de Rodalies a la, una reclamació històrica de l'executiu català. Precisament sobre aquest aspecte, Sánchez ha assegurat que el govern espanyol "està obert a fer la cessió" de part de la línia de les infraestructures que "només es fan servir per a la circulació de trens a Catalunya". "Quan es parla del traspàs de Rodalies, ens hem quedat més amb un lema deque ho aglutina tot que no pas en una realitat factible", ha criticat la ministra.

