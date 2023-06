Ferran Bel renuncia a presentar-se a les eleccions espanyoles amb el PDECat

Un dels darrers grans puntals del, ha oficialitzat que no encapçalarà la llista del partit a Barcelona en les, tal com va avançar fa uns mesos en una entrevista a Nació . L'exalcalde de, que aquesta legislatura ha estat el portaveu al Congrés i ha estat designat president de la, renuncia així a revalidar el lideratge.El dirigent nacionalista ha fet l'anunci just després quea la capital del Baix Ebre hagin arribat a un acord per desbancar la seva successora a l'Ajuntament, Meritxell Roigé , que enguany s'havia presentat de la mà de Junts. Amb tot, el PDECat només podria mantenir el bastió de Mollerussa , sota el paraigua d'Bel ha convocat unaaquest matí en què esclarirà el seu futur. El seu paper com a diputat a la cambra baixa espanyola durant la XV legislatura s'ha centrat en dos eixos principals. En qüestions d'economia, hisenda i pressupostos, d'una banda; i transports i política territorial, de l'altra.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola