Rosalía, «castellera» amb la colla del Poble-sec

No és la primera (ni serà l'última) quees deixa veure pels carrers del Poble-sec com una veïna més de Barcelona. La cantant de Sant Esteve Sesrovires sempre ha destacat la seva passió per aquest barri del districte dec i, donades les circumstàncies del teixit veïnal que pobla els carrers del, no era d'estranyar que passés el que va passar dimarts al vespre.Una sorpresa majúscula., es van trobar la Rosalía en sortir d'un assaig amb tota la seva canalla.En una publicació al compte d'Instagram de la colla,de l'agrupació castellera i es fes una fotografia temàtica amb ells, que van fer un petit pilar. Entre abraçades, somriures i signar diversos autògrafs, Rosalía també va rebre la invitació dels Bandarres per a la pròxima diada castellera de la ciutat.

