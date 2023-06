Messi confirma que no jugarà el Mundial de 2026 i s'apropa la retirada de la selecció argentina

Després d'unes setmanes intenses amb relació al futur de, que finalment recalarà a l'Inter Miami de la MLS i no al Barça, l'astre argentí ha afirmat aquest dimarts elque va aixecar amb la seva selecció va ser l'últim i queals Estats Units, Mèxic i el Canadà. "M'agradaria ser-hi per veure-la, però no hi participaré", ha confessat en una entrevista a la televisió xinesa.Ho ha fet, precisament, en plena concentració de l'Argentina abans del partit amistós contra Austràlia. El Mundial de 2023 ja es presentava com el darrer de Messi, fet que va definir-lo com l'última oportunitat del davanter d'aconseguir el títol més important del futbol professional. Ara, ho ha confirmat: "", ha dit.Messi també ha estat preguntat per altres qüestions, com la possibilitat de guanyar la vuitena. "", ha defensat. Alhora, ha tingut paraules de felicitació per, després de guanyar la Champions: "".

