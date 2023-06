Obren el taüt per canviar de roba una dona a l'Equador abans de l'enterrament... i apareix viva

Succés esperpèntic el que va tenir lloc en un tanatori de la. Els familiars d'unavan descobrir que no havia mort quan es disposaven a canviar-la de roba abans d'enterrar-la. Dos dies després que els metges certifiquessin la mort, van obrir el taüt i van trobar que la dona tenia senyals vitals.va patir unai el metge de guàrdia que la va atendre no va aconseguir fer-la reaccionar amb maniobres de reanimació, pel qual va confirmar-ne la mort, ha detallat el govern de l'Equador. Si bé, 48 hores després, la dona era viva a l'interior del taüt.Montoya es troba ara estable i es recupera a l'hospital, on està connectada a una màquina d'oxigen i, a poc a poc, guanya mobilitat. "", ha explicat el fill al diari El Universo. Al seu torn, elequatorià ha obert una investigació per esclarir els fets i determinar les responsabilitats.

