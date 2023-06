La meitat dels ancians amb Covid que no van ser hospitalitzats a Madrid van morir

El 47% de les persones grans ambque no van ser hospitalitzades durant la pandèmia arran de l'ordre de lavan morir. Així ho recull el contundent informe publicat aquest dimarts per la revista internacional Epidemiologia, que també matisa que la mortalitat d'aquest grup de població va ser fins aen comparació a la resta de l'estat, on els percentatges van oscil·lar entre el 7,7% i el 25,9%.El govern d'va determinar que no s'havia d'ingressar les persones grans més vulnerables, com els que tenien una dependència alta o presentaven problemes cognitius, davant la saturació del sistema sanitari madrileny i els grans requisits de recursos i personal d'aquestes persones. En total, van morira la comunitat, 7.290 de les quals a les residències i 2.178 a l'hospital.La investigació està firmada per l'epidemiòloga, professora jubilada de la, també professor de la Universitat de Montreal; i, metge epidemiòleg delespanyol. Tots tres apunten que les polítiques d'Ayuso van ser perjudicials i que existien alternatives.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola