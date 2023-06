HBO Max augmenta de preu: què passarà amb tots els subscriptors amb l'oferta del 50%?

🚨Confirmamos que aquellos usuarios que estén actualmente suscritos a la promoción del 50% seguirán disfrutando de ella🚨 pic.twitter.com/YTHhd7JwYW — HBO Max España (@HBOMaxES) June 13, 2023

Què passa, realment, amb l'oferta del 50%?

Terratrèmol en el món de les plataformes.s a través d'un correu electrònic a tots els seus clients que. Era l'únic servei de categoria internacional -evidentment, a excepció de, que no ha tocat ni un pèl la seva quota- que no havia incrementat el preu.per a nous subscriptors i tots aquells que l'hagin contractat abans del 13 de juliol. Ara bé, molts usuaris d'ho són gràcies a l'oferta de llançament que va emetre la plataforma per entrar amb força al mercat espanyol: la dels 5 euros al mes.Donades les circumstàncies, els usuaris han carregat amb duresa contra l'empresa propietat deperquè això els suposaria literalment duplicar el preu de la seva mensualitat. HBO Max va sortir del pas per respondre l'allau de queixes i va assegurar que totes aquelles persones que tenien contractada l'oferta dels 5 euros al mes la mantindrien sense cap mena de problema.Per ser realistes, s'obren dos escenaris.com ha anunciat la mateixa HBO Max, no hi haurà cap variació del preu per a totes aquelles persones que van aconseguir la subscripció a través de l'oferta del 50% del preu mensual, en la que també s'assegurava que "seria de per vida".El pròxim desembredonades les circumstàncies de la nova fusió empresarial de la matriu propietària.es fusionaran i crearan Max. Com que l'oferta estava lligada, només, a l'anterior plataforma, és més que probable que tot caigui un cop es traspassi tot el contingut al nou servei. Els usuaris hauran de decidir.

