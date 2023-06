22:26 El delegat del govern espanyol demana més coordinació entre els Mossos i la Guàrdia Civil



El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama coordinació i col·laboració entre els cossos de policia per poder afrontar els reptes de futur. Prieto ho ha dit en l'acte de commemoració del 179è aniversari de la creació de la Guàrdia Civil, que s'ha fet a la comandància de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). "Han demostrat durant la pandèmia i en moments de molta tensió a Catalunya una actitud i un comportament exemplars", ha dit, tot destacant que el respecte i la cooperació lleial entre cossos és essencial. Per la seva banda, el cap de zona del cos, el general José Luis Tovar, ha lamentat casos com el de presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes en casernes: "En alguna cosa hem pogut fallar".

22:24 Arrels espera superar les 500 persones sense llar entrevistades amb un nou format d'enquesta



Arrels Fundació ha començat aquest dimarts les enquestes a persones sense llar per recollir dades sobre la realitat del col·lectiu. Segons ha explicat a l'ACN el director de l'entitat, Ferran Busquets, amb un nou format i l'ajut de gairebé 400 voluntaris, la fundació espera superar els 500 enquestats. Aquest cop les enquestes es fan en 13 centres i es distribueixen en tres jornades i en horari diürn. Des del 2016 les enquestes s'havien concentrat en una nit i es feien al carrer. L'organització espera que amb el canvi de format la resposta sigui millor. A banda d'això, entre les preguntes que fan els voluntaris enguany hi ha un apartat nou que demana a l'usuari informació sobre la seva infància.

20:36 Bassa, Salvador i Granollers guanyen les primàries d'ERC pel 23-J a Girona, Tarragona i Lleida



Els congressos territorials d’Esquerra Republicana estan escollint els seus candidats per integrar les llistes de cada demarcació a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Així, Montse Bassa ha estat escollida cap de llista per Girona; Jordi Salvador, per Tarragona; i Inés Granollers, per Lleida. Tots tres se sumen al tàndem proposat per l’Executiva Nacional de Gabriel Rufián i Teresa Jordà per Barcelona, i ara hauran de ser ratificats al Consell Nacional d'aquest divendres.

19:13 Yolanda Díaz, sobre el pacte PP-Vox al País Valencià: "Avui és un mal dia per a la democràcia"



Yolanda Díaz ha reaccionat al pacte entre PP i Vox per governar de manera conjunta al País Valencià amb una piulada a Twitter on afirma: "Avui és un mal dia per a la democràcia valenciana i del conjunt del nostre país". A parer de la líder de Sumar, l'acord entre la dreta i l'extrema dreta espanyola "no servirà perquè la ciutadania visqui millor". Ben al contrari, "només portarà desordre, soroll i retallades de drets de la gent i, especialment, de les dones".

18:03 Erra es reuneix amb Illa i Batet en la primera ronda de trobades amb representants de grups parlamentaris



La presidenta del Parlament, Anna Erra, s'ha reunit aquest dimarts a la tarda amb els presidents dels grups parlamentaris del PSC i Junts: Salvador Illa i Albert Batet. Ho ha fet en el marc de les trobades institucionals després d'haver estat proclamada presidenta de la cambra divendres passat. Al llarg d'aquesta setmana continuarà amb les trobades. També aquest migdia s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.



17:14 La decisió de Junts de Ripoll, aquest dimecres



La posició definitiva de Junts de Ripoll es podria fer pública aquest dimecres. Fonts de Junts han explicat a Nació que les properes hores convocaran una roda de premsa per anunciar la posició sobre si donen suport o no al pacte assolit pels tres partits d'esquerra per evitar que Aliança Catalana aconsegueixi l'alcaldia.

16:20 Una de les portaveus d'Stop JJOO, Alidé Sans, candidata d'ERC al Congrés



Alidé Sans, cantautora i una de les portaveus de la plataforma contra la celebració dels Jocs d'Hivern a Catalunya, Stop JJOO, serà la candidata de la federació regional de l'Alt Pirineu i Aran d'ERC al Congrés dels Diputats. Així ho ha anunciat el partit en un comunicat. Sans ja va concórrer a les eleccions municipals amb ERC, quan els republicans van tancar un acord amb Aran Amassa. De fet, Sans serà, arran de les municipals, la pròxima alcaldessa Bausen. Sans va tenir un paper rellevant quan Stop JJOO va convocar una manifestació a Puigcerdà en contra de la candidatura olímpica, comandada llavors per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Més enllà de participar com a portaveu de la plataforma, també va fer una actuació durant la jornada reivindicativa. Informa Carme Rocamora.

16:08 Advertència de la CUP: "No hi ha res que s'assembli més a un espanyol d'extrema dreta que un català d'extrema dreta"



La CUP ha advertit de la deriva conservadora als Països Catalans. Xavier Pellicer ha dit que l'acord de PP i Vox al País Valencià és una mala notícia i ha demanat combatre els discursos d'odi de l'extrema dreta "vinguin d'on vinguin" i en "tots els espais". "Qui no ho faci s'està convertint amb el seu còmplice", ha dit, i ha garantit que la CUP treballarà per impedir governs d'extrema dreta als municipis, per exemple en el cas de Ripoll. Pellicer ha demanat als partits "democràtics" passar de les "proclames antifeixistes" amb fets i "estendre els cordons de l'extrema dreta als ajuntaments i als municipis". "Esperem que als ajuntaments aquests cordons siguin efectius, no com ha passat al Parlament", ha dit. Els anticapitalistes també han exigit no comprar el marc de l'extrema dreta en matèria de seguretat o d'habitatge, i ha deixat clar que no hi ha res que s'assembli més a un "espanyol d'extrema dreta que un català d'extrema dreta", davant dels resultats d'Aliança Catalana a Ripoll. La situació al municipi preocupa "enormement" al municipi i ha criticat que Junts hagi "titubejat" davant dels dubtes, i que ha hagut de desautoritzar Laura Borràs. "És una falta de responsabilitat", ha dit Pellicer.

16:06 La CUP diu que la reforma del Govern respon als interessos electorals d'ERC després de la patacada del 28-M



El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha dit que la reforma del Govern és només un "canvi de noms" que respon a les necessitats d'ERC i no pas a les del país. "Mentre siguin canvis de noms i no de polítiques aniran cremant consellers i conselleries", ha afirmat. Pellicer ha criticat les gestions de Josep Gonzàlez Cambray i de Juli Fernàndez, però ha dit que les seves destitucions responen a "necessitats electorals" d'ERC després de la patacada del 28-M. Els cupaires sostenen que si el Govern manté les polítiques "sociovergents" i el "pactisme" amb l'Estat, el "crematori" dels nous consellers continuarà. "El país necessita un canvi de 180 graus en les polítiques del Govern; ERC ha de reconèixer el fracàs de la seva estratègia de pacte amb l'Estat i deixar de ser l'alumne més aplicat de la Moncloa, la patronal i l'Ibex", ha dit Pellicer, i ha reclamat avança en polítiques socials i independentistes. "Cal una alternativa de país que no pot esperar davant el creixent gir conservador cap a la dreta i l'extrema dreta", ha reblat.

14:43 La UAB transforma el logotip que ha identificat el centre els últims 30 anys



La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha renovat el logotip que ha marcat el centre des de fa més de 30 anys. La UAB diu adeu a la "A" de color bronze i adquireix ara un logotip de lletres verdes, en al·lusió a la gespa del campus de Bellaterra, les quals es representen amb tipografia Telegraf, “que aporta un esperit més jove a la marca”. En un comunicat, la universitat destaca que la lletra "A" guanya més dinamisme amb una barra en diagonal que evoca un bri d’herba però també la pàgina d’un llibre obert. Des de la UAB ressalten que el logotip pretén visibilitzar la identitat i els valors de l’Autònoma d’una manera “més propera i entenedora” arreu del món. L’antic símbol de bronze es farà servir només en actes solemnes.

14:32 L'ADN trobat a la roba de Jubany no coincideix amb el del principal investigat



El jutjat 2 de Sabadell que investiga el cas de la mort d'Helena Jubany ha informat que la comparativa de l'ADN del principal investigat, Santiago Laiglesia, no coincideix amb les restes que s'han trobat a la roba de la víctima. D'aquesta manera, el magistrat ha practicat totes les diligències acordades, i per això demana a les parts si consideren que se n'han de practicar més. Fa uns mesos, una altra prova d'ADN va descartar també Laiglesia.

14:30 Revilla s'abstindrà a Cantàbria perquè el PP aconsegueixi la presidència sense haver de pactar amb Vox



PP i Partit Regionalista Càntabre (PRC) han assolit un principi d'acord per investir la candidata del PP Maria José Sáenz de Buruaga com a nova presidenta de Cantàbria. El PRC s'abstindrà perquè el PP, a qui li falten tres escons per a la majoria absoluta, pugui investir Buruaga sense haver de pactar un govern de coalició amb Vox. Un cop coneguts els resultats electorals que donaven la victòria al PP, el president en funcions de Cantàbria i líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ja va avançar que actuaria perquè el govern autonòmic "no es contamini amb Vox".

14:22 Erra inicia la ronda de contactes amb els presidents dels grups parlamentaris



La recentment proclamada presidenta del Parlament, Anna Erra, inicia aquest dimarts a la tarda una ronda de contactes amb els presidents dels grups parlamentaris de la cambra, com és habitual després de la investidura. La primera trobada serà amb el president de Junts, Albert Batet, i després amb el del PSC, Salvador Illa. Els contactes continuaran al llarg d'aquesta setmana, en què Erra presidirà el seu primer ple com a presidenta. Informa Carme Rocamora.

14:02 El mosso investigat per picar les mans de Josep Costa amb la porra diu que tenia ordres d'impedir moure les tanques



Un mosso d'esquadra ha declarat al jutjat aquest dimarts com a investigat per picar amb la porra les mans de l'exvicepresident del Parlament Josep Costa durant una manifestació independentista contra la cimera hispano-francesa del gener passat a Barcelona. L'agent antiavalots ha assegurat que un sotsinspector els va ordenar que piquessin les mans de tots els manifestants que agafessin les tanques de seguretat per moure-les. Ha dit que ell i altres agents ho van fer amb tots aquells manifestants que ho feien, entre ells, Josep Costa. No obstant això, Costa i altres manifestants asseguren que cap altre agent va picar els dits damunt les tanques i que l'agent investigat només ho va fer a Costa. La fiscalia no ha assistit a la vista.

13:52 El PSC espera que Capella entomi amb "més diligència" que Fernàndez l'impuls del Quart Cinturó i el Hard Rock



La portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, ha esperat després de la remodelació del Govern que la nova consellera de Territori, Ester Capella, entomi amb "més diligència" que l'anterior conseller, Juli Fernàndez, l'impuls d'acords pressupostaris com el Quart Cinturó o el Hard Rock. En roda de premsa des del Parlament, la socialista ha admès "moltes discrepàncies" amb l'anterior titular de Territori, i ha avisat que una nova consellera sempre pot obrir "la via" perquè les qüestions pactades tirin endavant. Informa Carme Rocamora.

13:52 Miquel Iceta pressiona el PP: "Em sorprendria que facilita l'alcaldia de Barcelona al partit de Puigdemont"



El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dimarts, després del consell de ministres, sobre possibles acords a l'Ajuntament de Barcelona, que "constata la disposició del Partit Popular per facilitar que l'alcaldia de Barcelona caigui en mans del candidat del partit de Puigdemont". Preguntat sobre si li agradaria que el PP facilités l'alcaldia al PSC, Iceta ha assegurat que ell voldria que l'alcalde fos Jaume Collboni i ha insistit pressionant als conservadors: "Em sorprendria que el PP posi un alcalde independentista a l'alcaldia de Barcelona".



13:51 El Govern aprova el pla d'Acció Exterior per al període 2023-2026 per "reforçar la influència internacional" del país



El Govern ha aprovat aquest dimarts el pla estratègic d'Acció Exterior i de relacions amb la Unió Europea per al període 2023-2026, el document que defineix les prioritats del departament durant els pròxims quatre anys. Segons l'executiu, el pla ha de "donar un nou impuls a la protecció de Catalunya al món" i "reforçar la seva influència internacional". En paral·lel, el Govern subratlla la necessitat de dotar la xarxa de delegacions a l'exterior de "més recursos i suport" per "garantir la coherència i coordinació" de les relacions del país amb el món. Per aconseguir-ho, l'objectiu passa per incrementar el pressupost del Departament d'Acció Exterior, que l'any 2023 va assolir una xifra rècord de 105 milions d'euros.

13:50 Dimiteix el primer secretari del PSC de Sant Cugat



Nova víctima de l'hecatombe electoral de les esquerres a Sant Cugat. Si fa dues setmanes era l'alcaldessa Mireia Ingla (ERC) qui feia un pas al costat -malgrat que durant els darrers dies s'ha postulat per ser diputada al Congrés espanyol pel 23-J-; avui ha estat el torn del primer tinent d'alcalde en funcions i portaveu socialista, Pere Soler, després de 12 anys immers en la política municipal.



13:50 El Govern afirma que les relacions amb el País Valencià seran "difícils" després de l'acord entre PP i Vox



El Govern ha afirmat que les relacions amb el País Valencià seran "difícils" després de l'acord entre PP i Vox per governar el territori. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha constatat que si el nou govern de la Generalitat Valenciana ataca el català, la cultura i l'educació, "tot serà molt difícil". Així mateix, ha afirmat que l'executiu català defensarà sempre la llengua i els drets civils i polítics del país, així com defensar les institucions catalanes. Plaja també ha reivindicat la crida del president, Pere Aragonès, per formar un "front democràtic" per aturar la dreta i l'extrema dreta.

13:38 El PP recupera l'alcaldia de Castelldefels gràcies a un grup municipalista liderat per un exsocialista



El PP recuperarà l’alcaldia de Castelldefels després de tancar un acord amb SOM, partit municipalista liderat per l’exregidor socialista Fernando Cerpa, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’ACN. En una reunió celebrada aquest divendres, els populars i Som Castelldefels han pactat un govern de coalició format per 15 dels 25 regidors del ple. El PP va guanyar les recents eleccions municipals del 28-M amb una àmplia majoria de 12 regidors. Si bé es tracta de la quarta victòria consecutiva de Reyes, tant el 2015 com el 2019 un pacte de les forces d’esquerres li havia impedit governar. Ara, l’acord amb els tres membres de SOM impedeix qualsevol alternativa.

12:58 Els comuns criden a "estendre" el pacte antifeixista del Parlament al "conjunt" d'ajuntaments de Catalunya



El portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha proposat aquest dimarts estendre el pacte antifeixista pactat al Parlament al "conjunt" d'ajuntaments de Catalunya. Així ho ha dit en roda de premsa arran del cas de Ripoll, on partits d'esquerres estan intentant forjar un cordó sanitari per evitar que la ultradretana Sílvia Orriols arribi a l'Ajuntament. "Defensar Catalunya és evitar que l'extrema dreta governi a les ciutats del nostre país. Estenem el pacte antifeixista al conjunt d'ajuntaments de Catalunya", ha instat. Així mateix, ha assegurat que no entén "l'equidistància" de Junts, després que Laura Borràs s'hagi mostrat en contra del cordó sanitari a Ripoll: "Les declaracions de Borràs no són noves, ja va dir que no es presentaven al Congrés dels Diputats per evitar el govern del PP i Vox". Informa Carme Rocamora.



11:34 El PSC i ERC pacten a Masquefa i deixen Xavier Boquete (Junts) fora de l'alcaldia



Sumem per Masquefa (PSC) i ERC han signat un acord de govern a Masquefa (Anoia) i deixen fora de l'alcaldia a Xavier Boquete (Junts), que ostenta el càrrec des de l'any 2007. L'acord, que han signat els 4 regidors socialistes i els 2 republicans, té per objectiu "dotar Masquefa d'un nou govern fort, estable i eficient per a la construcció conjunta d'un projecte de futur", han assegurat en un comunicat. L'alcaldia serà compartida entre el republicà Roger Vázquez -que serà alcalde fins al desembre de 2024- i el socialista Daniel Gutiérrez -que serà alcalde des de l'1 de gener del 2025 fins al 23 de maig de 2027-. Junts va ser la llista guanyadora, amb 5 regidors, però el PSC i ERC en sumen 7, que els dona la majoria absoluta.

11:33 El Parlament posposa el ple monogràfic sobre educació després de la remodelació del Govern



El ple monogràfic sobre educació que estava previst per aquest dimarts a la tarda, proposat per Junts, queda posposat per al ple d'aquí a 15 dies. Així ho ha decidit la junta de portaveus per majoria, després que el Govern fes la petició per canviar-ho arran de la remodelació de l'executiu, que ha suposat, entre altres canvis, la substitució del titular d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per Anna Simó. Tots els grups, també Junts, s'han manifestat a favor d'aquest canvi. La CUP, els comuns i Vox optaven per mantenir-lo per aquest dimecres, segons han informat fonts parlamentàries. Informa Carme Rocamora.

11:19 Erra presideix la seva primera mesa del Parlament després de gairebé un any d'interinitat



La recentment proclamada presidenta del Parlament, Anna Erra, ha presidit aquest dimarts la seva primera mesa després de gairebé un any d'interinitat arran de la suspensió de Laura Borràs. Erra, de Junts, va ser proclamada presidenta divendres de la setmana passada, un cop la Junta Electoral Central ha retirat l'escó a Borràs per la condemna de presó i inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. Després de presidir la mesa, Erra presidirà també aquesta setmana el seu primer ple del Parlament, on hi ha previstos els debats a la totalitat de la reforma del reglament del Parlament per modificar les pensions i indemnitzacions d'expresidents del Parlament i del Govern. Informa Carme Rocamora.

09:32 Rubén Viñuales, guanyador del 28-M a Tarragona: "El 23-J no condicionarà la governabilitat municipal"



Les eleccions espanyoles convocades pel pròxim 23 de juliol no condicionaran la governabilitat i els possibles pactes a l'Ajuntament de Tarragona. Així ho assegura el candidat socialista i guanyador de les eleccions municipals, Rubén Viñuales, que manté la seva voluntat de governar en solitari i amb minoria. En una entrevista amb l'ACN, Viñuales destaca la "predisposició" de la resta de partits, "excepte la CUP", a facilitar el traspàs i confia poder arribar a acords per desencallar els grans temes de ciutat pendents. Apunta, a més, que ha arribat a un acord "ampli" amb altres formacions per crear un cordó sanitari que aïlli els dos regidors de Vox, evitant la seva entrada a les empreses municipals.