ERC es decanta per pactar amb la coalició de PSC i comuns a Tortosa i envia Junts a l'oposició

Tortosa 2023 Totes les dades Cens total: 22.883 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 13.034 56,95% Abstencions: 9.849 43,04% Vots nuls: 176 1,35% Vots en blanc: 204 1,58% Partit Vots % Regidors

ha anunciat aquesta nit quedel partit -reunida aquest dimarts a darrera hora- ha decidit rubricar un, liderada per, per dirigir la ciutat els pròxims quatre anys. Així, la decisió dels republicans deixaJunts, ambal capdavant, que s'havia quedat a un regidor de la majoria absoluta a les eleccions municipals del passat 28 de maig."Després d’un diàleg tranquil i un debat profund sobre cadascuna de les propostes d’acord, la de Junts per Tortosa i la de Movem Tortosa – PSC, la militància d’ERC s’ha decantat per rubricar el pacte de Govern amb comuns i socialistes,", ha informat el partit a través d'un comunicat. Latambéal pacte.La decisió arriba després de les converses dutes a terme amb Junts, comuns i PSC, quan "l’executiva local i l’equip negociador han compartit els acords als quals es podria arribar amb cadascuna de les formacions polítiques, una vegada s’ha considerat que", han precisat els republicans. Està previst que, en les pròximes hores, Esquerra Republicana i la coalició Movem Tortosa – PSC aterrin en unael contingut del pacte de govern 2023-2027 per a la ciutat de Tortosa.

