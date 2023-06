Un activista de l'aragonès i el català, cap de llista de Sumar per Saragossa

Acaba de pasar: Seré cabeza de lista de @sumar per Zaragoza



Gracias a toz i a totas. Será un orgullo defender la nuestra voz a Madrid. No reblaré! pic.twitter.com/yV1ZthevZP — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) June 13, 2023

Vusatros entendez l'aragonés como yo entiendo l'italiano u cómo? Creigo que si parllas catalán é més fácil d'entender. Pero pregunto a castellanoparlantes.



Duda que dixo per aqui a la 1 d'el maitino.



Si queriz podez veyer l'aragonés de @Ixaraixons tamé i me diz. — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) April 13, 2022



Un conegut activista per la llengua aragonesa i catalana,serà el número u de la llista de Sumar Aragó per Saragossa. Ho ha ratificat aquest mateix dimarts el Consello Nazional de Chunta Aragonesista, el màxim òrgan del partit i també el responsable de prendre la decisió, amb l'aval d'unNascut el 1995, amb només 28 anys, Pueyo té moltes opcions de ser escollit. L'escó per Saragossa és un dels que lidera totes les apostes de victòria de la plataforma liderada per la vicepresidenta segona del govern espanyol Encara que de professió és advocat, aquest jove activista és conegut per haver estat el presentador del programa, estrenat el 25 de maig de l'any passat. El xou s'emet en horari nocturn a Aragó TV i la gràcia és que fal'aragonès, el castellà i el català. “El català d'Aragó i l'aragonès han definit la cultura aragonesa”, va dir en una entrevista amb un mitjà de comunicació local."Acaba de passar", ha escrit Pueyo en el seu compte de Twitter només saber la notícia. "Gràcies a tots i a totes.", ha conclòs l'activista a la publicació, que ja té prop de 700 m'agrada.

