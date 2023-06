El temps d'aquest dimecres: la pluja no té aturador i suma nous avisos de perillositat

Després d'un dimarts intensament marcat per la pluja , que ha estat torrencial en alguns llocs del país on, per desgràcia, s'han hagut de lamentar danys, ens espera un dimecres una mica menys mogut, però, que tornaran a ser perillosos.Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (), els xàfecs tornaran a caure amb intensitat a-la Selva, Osona, el Vallès Oriental, Moianès, el Bages, Vallès Occidental, Baix Llobregat i l'Anoia- on es poden acumular 20 mm en només 30 minuts. El grau de, però, es redueix notablement respecte a la passada jornada i serà de dos en una escala de sisde la tarda. Cal ser prudents.

Fins a mig matí el cel estarà mig o molt ennuvolat a la meitat nord i est, així com altres punts de l'altiplà central i el prelitoral sud, mentre que estarà serè o poc ennuvolat a la resta del país. Serà a partir d'aquest moment que creixeran nuvolades al Pirineu oriental, sobretot al vessant sud, al Prepirineu, a la Catalunya Central i altres punts del prelitoral central i sud que es desplaçaran cap a la costa. En aquests sectors quedarà localment entre molt ennuvolat i cobert durant la tarda. En canvi, a la resta, el cel quedarà poc o mig ennuvolat. Independentment d'això, al vessant nord estarà cobert fins a mitja tarda quan tendiran a obrir-se clarianes.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja.⚠



➡ Dt. 20 h - dc. 20 h.



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts.



➡ Grau de perill màx.: 🟡 2/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/JYQh7dV9jh — Meteocat (@meteocat) June 13, 2023

Temperatura que no varia

De matinada és probable que ja caigui algun ruixat feble a punts del litoral i prelitoral. Entre mig matí i el vespre s'esperen xàfecs a punts del litoral i prelitoral central i sud, Catalunya Central i altres punts de l'interior del quadrant nord-est. Seran d'intensitat entre feble i moderada, tot i que és possible que siguin localment forts. Aniran sovint acompanyats dei localment deo pedra. La quantitat de precipitació acumulada serà entre minsa i poc abundant, tot que és possible que sigui localment abundant.

A banda d'això, fins a mitja tarda s'espera precipitació entre feble i moderada a l'extrem nord del Pirineu, així com fins a mig matí a altres punts de l'extrem nord-est, zones en què s'acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació, localment abundants a l'extrem nord del Pirineu. Pel que fa a la temperatura, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa que dimarts. En canvi, la màxima pujarà lleugerament o localment de forma moderada, sobretot a l'interior de la meitat oest.



Laserà bona en general. Així i tot, serà entre regular i dolenta a punts de muntanya al centre del dia, així com en algunes fondalades fins a mig matí. A l'extrem nord del Pirineu serà entre regular i dolenta fins a mitja tarda, així com a punts del prelitoral central i sud fins a mig matí. Al principi i al final del dia el vent bufarà fluix i de direcció variable. Durant les hores centrals del dia s'imposarà elde component sud al litoral, al prelitoral i a la Catalunya Central, mentre que a la resta de la depressió Central predominarà el component oest fluix. Independentment, als dos extrems del territori i al Pirineu bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat, amb algun cop fort, sobretot fins a mig matí.

