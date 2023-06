Tragèdia a Terrassa: l'aiguat arrossega desenes d'ovelles a la riera

⁦@alexmegapc⁩ ⁦@MeteoMauri⁩ Riera de la Avinguda Angel Sallent , Terrassa , rebut per WSSP🏄‍♂️🏄‍♂️🏄‍♂️🏄‍♂️😱😱 pic.twitter.com/IQvchsXEVA — jaume pujol (@jaimepiru) June 13, 2023

La riera a la altura de la depuradora de Terrassa pic.twitter.com/EFGn0n82Ju — Jordi ⛟ (@GT1600) June 13, 2023

Unha desaparegutper laarran de l'increment dels nivells d'aigua produïts pels forts xàfecs d'aquesta tarda a Terrassa . Desenes d'animals, que estaven pasturant a l'altura dehan estat agafatsi els ha arrossegat la rierada . Alguns, fins i tot, fins al terme municipal de Rubí, tal com han relatat diversos testimonis.Tant els Bombers, com les persones que eren per la zona i diversos pastors han fet tot el possible perels caps de bestiar que no han morta llençar-se a l'aigua per treure'ls. A hores d'ara encara es desconeix la magnitud de la tragèdia, però com tot ha anat tan de pressa es creu que pot ser acostar-se a les 300 vides perdudes. A banda i banda de la llera de la riera es podien veure animals que no han sobreviscut a l'aiguat Segons la informació que ha transcendit, un dels ramats que s'ha vist emportat per l'aigua pertany a l'explotació familiar, que alhora també és un projecte de ramaderia que engloba tant la producció de carn i formatges com la gestió forestal al Vallès Occidental. Habitualment, el ramat pastura dins de les localitats de Terrassa i Matadepera.

