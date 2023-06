Acusen tres homes de violar una noia de matinada al Raval

Els Mossos d'Esquadra investiguen unaa Catalunya. Tal com ha avançat Metrópoli Abierta i ha confirmat la mateixa policia catalana, tres homes haurien agredit sexualment una dona la matinada del 8 de juny -dijous passat- alde Barcelona, al districte de Ciutat Vella.La policia va registrar l’incident en el moment en què s'hauria produït i, a hores d'ara, ja ha obert unaper esclarir-ne tots els detalls, encara que la víctima no ha presentat cap denúncia. Els Mossos no han volgut precisar si va ser ella mateixa o algun testimoni qui va notificar l’agressió.Segons les últimes dades del cos, del gener al març d'aquest 2023al país en comparació amb el mateix període del 2022. Quasi un de cada tres d'aquests atacs s'han comès a Barcelona, amb un 28%. I tot i que el nombre de denúncies no ha parat d'augmentar els últims anys, la policia catalana considera que es cometen moltes més agressions de les que es comuniquen. De fet, ha detallat que el nombre de denúncies ocultes podria ser d'entre el 70 i el 90%.Els Mossos han atès en els últims sis mesos 1.487 víctimes, la immensa majoria dones, 1.305, el que suposa un 87,8% del total. A més a més, quasi el 40% són menors. I, si posem el focus en els agressors, s'ha seguit la pista d'un miler de persones, gairebé totes homes, en més d'un 95% dels casos.

