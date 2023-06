⚠️ Estem tallant les carreteres on hi ha inundacions o despreniments a causa de la pluja i estem regulant el trànsit.



En aquest cas és la BP-1103 tallada entre el Bruc i Monistrol de Montserrat.



Segueix les indicacions dels agents i circula amb precaució pic.twitter.com/x5KwQOi6LY — Mossos (@mossos) June 13, 2023

al país. Al, per partida doble. Els xàfecs han caigut amb tal intensitat aque han tornat a provocar esllavissades. De fet, a hores d'ara, encara obliguen a tallar la carreteraentre el Bruc i Monistrol de Montserrat. Fruit d'aquesta prohibició a la circulació, tot i que elsd'Esquadra ja han anunciat que estan regulant el trànsit, s'acumulen vuit quilòmetres de cua, segons ha informat a través del seu perfil de Twitter el Servei Català de Trànsit ().Aquest incident es produeix després que divendres passat una altra esllavissada obligués, fins i tot, aPrecisament, aquell dia es complien 23 anys dels grans aiguats de Montserrat que van matar cinc persones.A banda d'això, fins a sis dotacions dels Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar a la, on quatre persones havien quedatresultat dels aiguats. Els fets han tingut lloc a l'altura de Castellbell i el Vilar quan passaven sis minuts de les tres de la tarda. El cos, que hi ha destinat efectius delshan muntat un ràpel per treure el grup amb seguretat.Segons la informació que ha transcendit, les quatre persones rescatadesAquesta és només una de les incidències derivades del temporal a la Catalunya Central.

