Europa proposa limitar la intel·ligència artificial per «protegir» els drets humans i la democràcia

(IA) per fer front als "riscos" que suposa pels drets humans i la democràcia. En un debat al ple abans que la cambra fixi la seva posició negociadora amb el Consell per tirar endavant una normativa sobre IA, els eurodiputats han avisat queni governs que busquin "descafeïnar" la norma."La intel·ligència artificial tédels nostres països. Batallarem per defensar aquest enfocament", ha defensat un dels ponents,. Alhora, la vicepresidenta de la Comissió Europea,, ha defensat una normativa que creï "confiança" en la tecnologia i "serveixi les persones".En la seva intervenció, Vestager ha considerat "històrica" la normativa comunitària sobre la intel·ligència artificial perquè "s'utilitzi de manera positiva". En el debat també ha intervingut el comissari de Mercat Interior,, que ha defensat que la Unió Europea (UE) és "el sistema democràtic amb més capacitat" de fer una regulació "equilibrada", "transparent" i "proporcionada" en la matèria."Cal estimular la innovació", ha remarcat Benifei, mentre l'altre ponentha indicat que "és el moment adequat" per regular la IA. "L'autoregulació no és suficient per salvaguardar la ciutadania", ha assegurat, tot subratllant que les autoritats públiques han d'estar "subjectes a una supervisió democràtica estricta".Posteriorment, han intervingut en el debat membres dels diferents comitès que han participat en el text. "El que ens estem preguntant és quina mena de societat volem i la resposta és clara: una societat en què la intel·ligència artificial no erosioni la democràcia", ha dit la membre del comitè d'Indústria,Mentrestant,, del comitè d'Educació, ha insistit que la IA no ha de servir per "espiar".El membre del comitè d'Afers Legalsha reivindicat "l'equilibri" del posicionament de l'Eurocambra perquè permet impulsar la innovació. En la mateixa línia, la membre del comitè de Medi Ambientha defensat un sistema "subjecte a límits", però amb una "llei flexible que incentivi la innovació". Finalment, la membre del comitè de Transportsha defensat que el posicionament de l'Eurocambra és "equilibrat".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola