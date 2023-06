Sant Feliu Sasserra compleix amb la promesa i sortirà del Lluçanès

Sant Feliu Sasserra 2023 Totes les dades Cens total: 500 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 388 77,60% Abstencions: 112 22,40% Vots nuls: 22 5,67% Vots en blanc: 5 1,36% Partit Vots % Regidors

preveu sortir de la comarca del. Fa poc més d'un mes es publicava al DOGC la creació de la nova realitat comarcal, després d'anys d'estar encallada, i es materialitzava l'anhel general d'un territori que havia votat sobre la qüestió el 2015. A Sant Feliu, però, el 'no' es va imposar a la consulta.L'alcaldable d'i futur alcalde,, ha explicat a l'ACN que dilluns es convocarà un ple extraordinari per aprovar la sortida del Lluçanès, tal com van prometre. De fet, les municipals a Sant Feliu es van convertir en un plebiscit sobre aquesta qüestió. Mentre que, al govern, defensava donar una oportunitat a la comarca des de dins, Ara Sant Feliu proposava sortir-ne immediatament.Entre les raons que ha esgrimit Domènech hi ha la d'haver tirat pel dret "sense respectar la". De fet, Domènech ha explicat que un dels motius pels quals es van presentar a les eleccions precisament era per revertir la decisió d'entrar a la nova comarcal del Lluçanès. Ara Sant Feliu lamenta que la creació de la comarca s'aprovés "ràpid" i per "interessos partidistes".La creació de la comarca del Lluçanès ja contemplava que si algunen volia sortir, podia fer-ho abans del març del 2026, sense cap altre tràmit. D'aquesta manera, Sant Feliu Sasserra passarà a formar part una altra vegada al. L'acord s'aprovarà perquè Ara Sant Feliu compta amb quatre dels set regidors que conformen el ple. Els altres tres són d'ERC.Domènech creu que la creació d'un nousuposarà "una despesa més de gent i cadires". De fet, ell és partidari de mantenir la fórmula deldel Lluçanès, ja que considera que "és una eina que funciona" i on estan inclosos tots els pobles del territori del Lluçanès. De fet, es pregunta "per què necessitem a entrar en una altra comarca i a un altre consell comarcal si ja en tenim un, que és el del Bages, i funciona".Elsobre la pertinença o no dels municipis a la comarca del Lluçanès el 2015 va dibuixar un escenari complex de gestionar. Tot i que els números globals van donar suport a la creació de la comarca, cinc poblacions, entre elles Sant Feliu, van votar "no". Cap dels municipis on va guanyar el "no" va entrar a formar part de la nova comarca, a excepció de Sant Feliu. Per tant, la previsió era que els vuit municipis del "sí" i Sant Feliu funcionessin els propers quatre anys encara sense consell comarcal però a través d'una. Aquest òrgan transitori ha d'actuar com a vertebrador del territori fins al 2027, moment en què es preveu constituir el nou Consell Comarcal del Lluçanès.

