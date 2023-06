Presó per a l'acusat de matar a punyalades la parella a Cornellà de Llobregat

La titular del jutjat d'instrucció número 4 de Cornellà de Llobregat ha acordat laprovisional comunicada i sense fiançade 34 anysdiumengeal domicili que compartien. El jutjat ha actuat en funcions de guàrdia i amb competència sobre procediments de violència sobre la dona.A l'home se l'acusa d'un delicte d'homicidi consumat amb agreujant de gènere. De la mateixa manera, la jutgessa ha acordat larespecte del fill de la parella, menor d'edat i que dormia mentre van passar els fets, així com la prohibició de comunicar-se amb ell.L'acusat ha declarat aquest dimarts i ha contestat les preguntes de la jutgessa i de les parts. També han prestat declaració com atres familiars de la víctima que estaven al domicili en el moment dels fets.Elsd'Esquadra van detenir-lo per l'assassinat de la dona, que es va produir pels voltants de les 2:30 de la matinada en el domicili que compartien al carrer Cornellà Modern, al barri de la Gavarra. La víctima va rebre diverses ganivetades i va quedar molt malferida.Els efectius de Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques () van intentar reanimar-la, però finalment va morir al lloc dels fets. El mateix diumenge, unes, segons la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat,Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112

