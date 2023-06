s'ha tornat a deixar veure per l'Hormiguero, el programa que presentaEn principi, hi anava per parlar sobre la seva nova cançó, Tuya , però com acostuma a passar en aquests casos, han acabat xerrant sobre una altra cosa: la seva boda amb el cantant de reggaeton porto-riquenyPrimer, han començat conversant sobre com era això de treballar junts, ja que fa a penes tres mesos la parella va publicar un EP titulat RR on en el videoclip d'una de les cançons, El beso, anunciaven que estaven promesos . Tirar endavant un gran projecte com aquest, ha admès Rosalía. Així i tot, ha explicat, han estat capaços de superar l'estrès del llançament i ara "sembla que hi haurà boda", ha dit amb un somriure d'orella a orella.L'humorista valencià, no content amb els titulars que li anava donant l'artista, ha volgut saber-ne més i a la de Sant Esteve Sesrovires no li ha costat gens donar més detalls de la festa que està preparant. "De moment haig d'acabar la gira i després ja per a quan tornem", li ha comentat sobre la possiblede l'enllaç. "Tinc per aquí vestits guardats. M'agradaria portar un de", ha revelat sobre el seu vestit de núvia.A Motos tampoc se li ha escapat fer una de les preguntes més esperades per a l'audiència:. "M'ho va demanar d'una manera molt bonica. A Puerto Rico, a casa dels seus avis, que és a la muntanya i es veia tota la ciutat. Es veien focs artificials perquè havien estat les campanades".El cantant va esperar que tota la família pugés a la terrassa per demanar-li si es volia casar amb ell:. Visiblement emocionada, va recordar el moment: "Veig que se m'agenolla i busca alguna cosa i no ho podia treure. Era la caixa... Al final, va poder i em va treure l'anell. Em va demanar que em casés amb ell i", ha resolt la reconeguda cantant. El moment es pot veure en el vídeo de la cançó.Una altra de les incògnites de la boda és a qui convidaran. De fet, aquest és un dels temes sobre els quals més s'ha parlat. Es diu que la llista podria ser ben llarga, amb rostres que vanMalgrat això, la Rosalía ha assegurat que vol que sigui una cosa bonica, "però chill. Amb la meva família i poc més". Motos, àgil, ha contestat: "Home, però després vas sumant i...". Rosalía, s'hi ha sumat i ha reaccionat: "Veurem com acaba". De moment, no ha donat més detalls sobre l'enllaç, si bé sí que ha avisat que possiblement serà una

