Mor una dona de 87 anys en l'incendi d'un bloc de pisos a Barcelona

Incendi a Muntaner- Diputació pic.twitter.com/x7yOJ36l9I — Marta Prieto (@martap_5) June 13, 2023

d’un pis al carrer Muntaner de Barcelona, al número 30, entre Gran Via i Diputació. En el foc hi han treballatdels Bombers de Barcelona, que han protagonitzat un ampli desplegament. També s’hi ha desplaçat el Sistema d’Emergències Mèdiques (). L'alerta de les flames ha arribata quarts de tres del migdia.Inicialment, s’havia pogut rescatar la dona en estat crític, però finalment ha mort. S'ha activat el Centres d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per atendre els familiars i elsd'Esquadra investigaran les causes del sinistre. L'incendi ha cremat molt aparatosament deixant una imatge completament apocalíptica que ha cobert de boira els habitatges pròxims.

