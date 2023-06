Fira Conscient o com combinar turisme, sostenibilitat i quilòmetre 0

“Un model de vacances per cuidar el planeta”

Compensació amb premi Totes les activitats de la Fira Conscient tindran vinculat un codi QR que els participants podran escanejar i sumar punts a través de l'



Servirà per entrar en un sorteig de quatre cistelles ecològiques i un cap de setmana gratuït al càmping, però al mateix temps, col·laborar amb un projecte de regeneració de biodiversitat marina gestionat per l’organització Seastainable Ventures. Totes les activitats de la Fira Conscient tindran vinculat un codi QR que els participants podran escanejar i sumar punts a través de l' app del càmping Servirà per entrar en un sorteig de quatre cistelles ecològiques i un cap de setmana gratuït al càmping, però al mateix temps,de biodiversitat marina gestionat per l’organització Seastainable Ventures.



Amb el suport





deha acumulat els darrers anys diversos premis. El més important és l'obtingut a Alemanya que el reconeix com el, especialment per la seva aposta per les energies renovables, però també per la conscienciació de clients, treballadors i proveïdors.La instal·lació turística també destaca la priorització de la producció ecològica , el quilòmetre 0 i aquelles alternatives amb menor impacte ambiental. “Sempre hem estat molt implicats en promocionar els productes de proximitat i les formes de pagesia més sostenibles possibles”, explica, director del càmping.Ara, han volgut anar més enllà i han organitzat la denominada Fira Conscient , que pretén ser un aparador d'aquesta combinació de turisme i sostenibilitat. Se celebrarà eli estarà oberta a tota mena de públic, sigui client o no del càmping. Des de la direcció, per cert, no es descarta que es pugui repetir aquest mateix estiu.Laporta com a subtítol “Un model de vacances per cuidar el planeta”. En aquest sentit, tal com destaca Toni Castellar, director del càmping, “pretén explicar com el turisme pot ser pol de regeneració ecològica”. Hi haurà xerrades, visites guiades, activitats solidàries i de sensibilització, tastes i una mostra amb una desena de productes de proximitat.La fira coincidirà amb la celebració del, l'esdeveniment infantil deamb més important de planeta. En aquest sentit, s'esperen els cinc millors competidors d'una seixantena de països. Un notable volum de gent d'arreu del món a qui també s'adreça la Fira Conscient: “Volem que siguin conscients delque suposa per nosaltres la sostenibilitat”, explica Toni Castellar.La fira, més enllà de les activitats i els productors, vol mostrar com La Ballena Alegre està fent un pas més i aposta ara peri. “Som conscients que la nostra activitat té un impacte i hem de fer tots els esforços per reduir-lo i mitigar-lo al màxim”, destaca el seu director.En aquest sentit, a diferència d'altres iniciatives que fan aquesta compensació a l'altra punta del món i poden caure en el greenwashing, han decidit fer-ho en, tant d'agricultura regenerativa com de millora dels ecosistemes marins a la Costa Brava.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola