El PSC i comuns aposten per estendre el cordó sanitari a l'extrema dreta del Parlament als ajuntaments

Els diputats de Vox són a les golfes del Parlament. Així ho van decidir la majoria dels partits a l'inici de la legislatura, quan va irrompre l'extrema dreta a la cambra catalana. I a partir d'aquí van començar les converses per forjar undel qual formen part PSC, ERC, Junts, CUP i comuns. Quan es va prendre aquesta decisió els partits potser no podrien imaginar que dos anys després existiria la possibilitat que un partit d'extrema dreta, en aquest cas sota el nom d', pogués agafar les regnes d'un ajuntament, com pot passar a. És per això que ara aquest cordó sanitari de la cambra catalana es vol estendre a la resta d'institucions del país. Així ho han expressat com a mínim dos dels cinc partits que formen part de l'actual cordó sanitari: PSC i comuns.Els dos partits coincideixen que no es pot donar espai a l'extrema dreta, sigui catalana o espanyola. És una postura que també ha mantinguten els últims dies i també el Govern de Pere Aragonès . Tot plegat després que la presidenta de Junts,, s'hagi mostrat en contra d'un cordó sanitari perquè la ultradretana Sílvia Orriols arribi a l'alcaldia de Ripoll. De moment, els partits d'esquerres ja han acordat un pacte al municipi, però necessiten els vots de Junts.Davant d'això, el portaveu d'En Comú Podem,, ha assegurat aquest dimarts que no entenen "l'de Junts" i ha advertit que les declaracions de Borràs no són noves perquè ja va dir que la seva formació no es presentava a les eleccions espanyoles del 23-J per "evitar un Govern de PP i Vox". Per tot això, Cid ha estat el primer a proposar un cordó sanitari arreu. "Defensar Catalunya és evitar que l'extrema dreta governi a les ciutats del nostre país. Estenem el pacte antifeixista al conjunt d'ajuntaments de Catalunya", ha proclamat. Cid, a més, ha apuntat que per combatre l'extrema dreta no n'hi ha prou amb cordons sanitaris i ha posat com a exemple de bona resposta el desenvolupament deAixí ho ha dit en roda de premsa des del Parlament, aquest dimarts al migdia. Tot seguit ha ocupat el faristol, portaveu parlamentària del PSC, que ha avalat aquesta idea. "Ho hem fet al Parlament i també s'ha de fer a les altres institucions", ha assegurat. De fet, ha promès que la seva formació mai pactarà "res" amb l'extrema dreta, i ha advertit del risc que suposa que no s'interpreti Aliança Catalana com una formació d'extrema dreta al contrari del que sí que es fa amb Vox: "Per què aquí ens posem tant a l'aguait amb Vox i per què a Ripoll no ho fem?", ha preguntat. "El discurs d'Orriols i Abascal és exactament el mateix discurs. Un discurs d'extrema dreta feixista i racista". Per tot això, ha assegurat que els sorprèn que Junts puguin permetre que l'extrema dreta governi a Catalunya.

