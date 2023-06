El Govern urgeix a tancar el cordó sanitari a Ripoll: «Cal barrar el pas a l'extrema dreta»

Si ahir va ser el president de la Generalitat,, qui va defensar sense embuts la necessitat d'acordar un cordó sanitari contra, aquest dimarts ha estat la portaveu del Govern,, qui ha urgit les formacions polítiques implicades a "barrar el pas" a l'extrema dreta comandada per-guanyadora dels comicis del 28-M- a la ciutat. "Hem de tancar les portes a qui posa en risc la convivència, el respecte i la cohesió social. Cal barrar el pas a l'extrema dreta, tingui el nom que tingui", ha assenyalat Plaja. Les esquerres de Ripoll -i la ja han tancat un acord per frenar Orriols , però aquest pacte necessita la participació directa de Junts. La direcció nacional és partidària del cordó sanitari , però la secció local reivindica la seva autonomia i no té una decisió presa."Res justificar donar-los aire. No hi ha banderes que pugui tapar els discursos d'odi,. L'idioma de l'extrema dreta és compartit i sempre és el mateix", ha determinat Plaja en el transcurs de la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, la primera amb els nous titulars -- que va nomenar ahir Aragonès després de la desfeta d'ERC a les eleccions municipals. La portaveu de l'executiu també ha determinat que cal analitzar els motius que han comportat la crescuda d'Aliança Catalana a les eleccions: ha guanyat les eleccions amb sis regidors, el doble dels que van treure Junts -que fins ara ostentava l'alcaldia- i ERC, respectivament, amb tres cadascun.Segons Plaja, suposa "un perill" que l'extrem dreta "ocupi les institucions". "Hem de prendre consciència del perill. Això ja no va de proclames a les xarxes, és l'arribada d'aquesta gent al món real. Això va d'aturar el, el menyspreu i la persecució als qui són diferents", ha remarcat la portaveu del Govern, que ha remarcat que la capital del Ripollès ha adquirit una importància nacional en la dinàmica de pactes. En canvi, Plaja no ha volgut fer cap comentari en referència a l'oferta que ha fet Ada Colau aquest dimarts a ERC i al PSC a Barcelona , basada en repartir-se l'alcaldia en tres etapes al llarg del mandat per impedir quemani. Segons la portaveu, només els republicans es poden pronunciar sobre la iniciativa.Qui s'ha pronunciat de manera tangencial sobre la situació a Ripoll és, expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, que ha assenyalat en un tuit que "cap model que amenaci drets fonamentals" no pot entrar en la categoria del que és "acceptable". La formació independentista ha viscut cert debat intern al voltant del que està passant a la capital del Ripollès, en la mesura que la seva líder, va posar en dubte la necessitat d'aplicar el cordó sanitari contra Aliança Catalana . La direcció, però, va considerar ahir, en contraposició al que defensava Borràs, que calia barrar el pas a Orriols.

