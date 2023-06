Fes això si no vols que els teus plats i gots tinguin fongs i bacteris

Com desinfectar correctament els fregalls de la cuina segons l'OCU

Després de fer servir el fregall, elimina les restes de menjar . Com que els bacteris són éssers vius, és més probable que aflorin i sobrevisquin al fregall si se'ls hi proporcionen nutrients perquè es quedin.

Aclareix, escorre i deixa que s'assequi cada cop. No s'hi val només amb retirar les restes de menjar, també és important deixar el fregall ben net cada cop que es fa servir. En aquest sentit, és recomanable fer servir unes gotes de lleixiu i deixar el fregall a remull amb aigua.

Renova quan es facin malbé. Sí, amb aquests dos consells anteriors pots mantenir el fregall net, però tot té una vida útil i cal canviar de tant en tant per evitar l'acumulació de bacteris.

Fes servir una baieta diferent per a cada zona. Bàsic: no facis servir el mateix estri per netejar els plats i els gots, que per netejar la cuina o pel lavabo. Desa'ls també en llocs diferents perquè no entrin en contacte.

N'hi ha que poden permetre's tenir una casa, però si no es compta amb un, toca rentar elsi elsde la manera més tradicional. Però compte, no tot val i és important mantenir nets elsi lesper evitar que la nostra vaixella s'ompli de fons i bacteris. Per això, l'(OCU) proporciona diferents consells per desinfectar aquest estri de neteja.Encara que semblin consells bàsics, o no tothom els executa o no ho fa de la manera adequada. I és que segons l'anàlisi de l'OCU, 9 de cada 10 fregalls i baietes analitzades tenien una

