La Moncloa adverteix davant l'acord entre PP i Vox a València: «S'està consumant una vergonya»

El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts sobreper governar el País Valencià que "s'està consumant una vergonya". La ministra portaveu,, ha afirmat que els pactes que es facin seran "responsabilitat dels diferents partits polítics". Però en relació a l'entesa al País Valencià, on Vox està liderat per, la portaveu ha afirmat que "sobre la violència de gènere no es pot frivolitzar, blanquejar ni ser moneda de canvi per a res".Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, s'ha conegut l'acord entre el PP i Vox al País Valencià per facilitar l'arribada al govern de. En el mateix moment, s'ha sabut que el candidat de Vox, Carlos Flores, serà cap de llista al Congrés el 23-J, una manera de reubicar-lo davant la polèmica entorn seu. Rodríguez ha reiterat que "la violència de gènere és prou greu com perquè no sigui blanquejada. Si es fa això, s'estaria consumant una vergonya".De cara a la campanya, també batega la polèmica entorn la. Avui, després que el PSOE hagi denunciat la dificultat per contactar amb el PP per agendar els possibles debats, el govern espanyol ha assegurat que "debatre en democràcia sempre és positiu" i ha reiterat la predisposició de Pedro Sánchez a mantenir debats amb Alberto Núñez Feojóo. Sánchez va proposar fins a sis debats amb el líder del PP, que va contestar comprometent-se a fer-ne un.Junt amb la ministra portaveu, han comparegut els titulars d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació,i de Cultura,L'executiu ha aprovat un seguit de partides en infraestructures ferroviàries, amb capítols rellevants com els 500 milions d'euros destinats a la construcció de l'estació passant d'Atocha i l'estació de rodalies a Parla de 15 milions d'euros. També hi ha una partida de 14 milions per modernitzar més de 1.000 passos a nivell.El ministre d'Exteriors ha explicat els detalls de l'informe presentat al consell de ministres sobre la presidència espanyola delque comença l'1 de juliol. Ha subratllat l'aposta per posar fi a la guerra d'Ucraïna, el suport a les polítiques que impulsen la competitivitat, polítiques consensuades amb Brussel·les, i la política social. Albares ha esmentat la cimera que es prepara entre la UE i els països d'Amèrica Llatina. El ministre ha presentat la presidència espanyola comi ha assegurat que hi haurà cimeres temàtiques en moltes comunitats autònomes. Albares ha assenyalat que el semestre de la presidència de la UE mostrarà "el lideratge espanyol".Albares ha tret ferro a la possible afectació de la campanya electoral en la presidència europea. Ha recordat que hi ha hagut canvis de govern enmig de presidències del Consell Europeu, que-presidencials i legislatives- durant la seva presidència i que Suècia, que ha presidit la UE el primer semestre de l'any, ha viscut un canvi d'executiu.Miquel Iceta ha explicat el reial decret per ordenar l'a les persones majors de 65 anys, un programa de 10 milions d'euros i que beneficiarà uns 9 milions de persones, permetent que un dia a la setmana es pugui anar al cine pagant 2 euros. Iceta ha recordat que les sales de cine és dels sectors "als que està costant més recuperar-se de la pandèmia". El ministre de Cultura ha informat que des d'avui els joves que compleixin 18 anys aquest 2023 ja poden sol·licitar el bonus cultural de 400 euros.

