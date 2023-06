La sequera provoca esquerdes en cases i edificis de la Catalunya Nord

La sequera podria estar darrere de les esquerdes d'Elna

Laha provocat esquerdes en cases i edificis de diverses dels municipis de, a la, i ara l'Estat francès els ha concedit la declaració d'estat de catàstrofe natural. Tal com ha avançat el diari l'Independant i ha confirmat l'ACN, França ha respost favorablement a les peticions fetes per aquests quatre municipis, que van acreditar a través d'imatges i informes els efectes que la falta d'aigua ha tingut en algunes de les seves edificacions.Aquestapermetrà ara als afectats pels, detectats entre mitjans i finals de l'any passat, reclamar a les companyies asseguradores perquè es facin càrrec dels costos dels danys. El decret, publicat fa unes setmanes, inclou desenes de ciutats i municipis. Entre ells, Perpinyà, Ceret, Portvendres i Els Masos i conclou que en aquestes zones s'hi han produït moviments de terreny derivats de la sequera.A Perpinyà, diversos habitants dels districtes dehan denunciat esquerdes a les seves parets. Als Masos, s'ha viscut una situació similar. El seu alcalde,, explica que el municipi delté part del seu territori ubicat sobre una zona argilosa i que la sequera els ha afectat de ple.De fet, diu que hi ha una trentena d'edificacions que han patitperò que, tot i que aquesta no és la primera sequera que pateix la zona, sí que és la primera vegada en els 40 anys que fa que ésque viu una situació així. Les esquerdes van aparèixer durant els últims mesos de l'any passat i la declaració arriba ara. Cassoly, però, diu que no li consta que, de moment, n'hagin aparegut de noves.La falta d'aigua també podria ser la causant –tot i que encara s'està investigant- de les esquerdes aparegudes fa unes setmanes a la. El seu alcalde,, diu que els tècnics encara estan analitzant-ho però que, molt probablement, la sequera ha estat un factor determinant. L'edifici s'ha hagut de tancat temporalment –i sense data- a l'espera que s'hi puguin fer les obres de rehabilitació, que estan valorades en gairebé 900.000 euros.El municipi ja ha engegat una campanya per aconseguir el finançament necessari i diversos col·lectius, com l'de la Maternitat d'Elna, també s'han organitzat per recollir fons. Els interessats a participar-hi poden fer-hi aportacions a través de la plataforma Goteo.org.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola