Puigdemont, sobre els pactes municipals: «Cap model que amenaci drets fonamentals no és tolerable»

Aquests dies de conversa política sacsejada per qui té sembla que té interès a rebentar-ho tot i així poder sortir com a redemptor dels nostres mals, recomano la lectura de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (https://t.co/FmzbUkppe4). Una línia vermella per… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 13, 2023

Acord tancat de les esquerres

A l'espera del moviment de Junts

Canalitzar el vot de càstig

s'ha pronunciat a través de Twitter sobre l'escenari de pactes locals obert després de les eleccions municipals, amb especial atenció aquestes hores al què pugui passar a Ripoll, on Junts té la clau per evitar que, de la formació d'extrema dreta, sigui alcaldessa tot i haver guanyat les eleccions. Puigdemont, en un tuit de tres paràgrafs llargs, aborda de manera implícita el debat i emet aquesta opinió: "Tot té unes normes fonamentals, és clar:. Però ho cal combatre en el marc, precisament, d'aquests mateixos drets fonamentals. És difícil i a vegades carregat de contradiccions, però l'única alternativa a això és l'infern". La direcció de Junts va optar ahir per fortificar el cordó sanitari a Ripoll "Els ajuntaments tenen una responsabilitat essencial en la difusió i protecció d'aquests principis. Parlar amb els seus ciutadans sobre el que representen aquests drets, i exigir-ne el seu respecte, em sembla una funció cada dia més prioritària. Les escoles ensenyen però el carrer també educa. Vetllar per lai laés vetllar pels drets fonamentals, com ho és vetllar perquè cadascú pugui professar les seves creences", assegura Puigdemont. Durant el cap de setmana, la presidenta de Junts,, va dubtar de l'efectivitat d'un cordó sanitari a Orriols, però la direcció la va corregir i va apostar per barrar-li el pas a l'alcaldia. El moviment a nivell nacional, però, va afectar la dinàmica local, fins al punt de suspendre una reunió clau.i lade Ripoll han presentat a primera hora l' acord de governabilitat assolit les darreres hores . Ho han fet sense esperar la posició de Junts, després d'una jornada on la secció local es va sentir desautoritzada per l'executiva nacional. “Esperem una resposta ràpida”, han coincidit els tres caps de llista –”-, que no han fixat cap termini concret sobre la decisió dels postconvergents.Més enllà d'esperar el següent moviment, els tres partits han insistit en dues idees: que són l'opció que suma més suports –elemesos- i, sobretot, que pretenen governar per tots i cadascun dels veïns del municipi. “Oferim aquest govern als 1.400 votants d'per recollir els seus malestars i preocupacions”, han assegurat en la presentació de l'acord.L'acord preveu que Chantal Pérez (ERC) sigui, Enric Pérez (PSC) primer tinent d'alcalde, Dani Vilaseca (CUP) segon tinent i Roger Bosch (ERC) tercer tinent. Inclouque recullen les “coincidències programàtiques”: habitatge, cohesió social i seguretat, serveis públics, ocupació i cultura.Encarrilat des de divendres, aquest dilluns s'havia de presentar a Junts. Tanmateix, els postconvergents van desconvocar a mitja tarda la reunió després de l'anunci de l'executiva nacional de donar suposar a un pacte que evités que l'extrema dreta d'Aliança Catalana governés Ripoll.Ara, ja amb el pacte anunciat i presentat la pilota està a la. “No en sabem res, però qui ha provocat que el debat fos nacional han estat ells”, ha destacat Chantal Pérez. En aquest sentit, ha coincidit amb la resta de partits que el pacte s'ha treballat exclusivament des de Ripoll i seguint els terminis que s'havien marcat.“Des del primer moment es van autodescartar per governar”, ha afegit Enric Pérez. Amb aquesta premissa, consideren els tres partits, l'opció més sòlida era un govern a tres amb el suport extern dels postconvergents. “Confiem en la seva. Però esperem una resposta ràpida perquè el temps juga en contra”, ha conclòs Dani Vilaseca.El diagnòstic dels tres partits és que el 28-M la ciutadania va reclamardesprés de 12 anys de govern de CiU/Junts, però ho va fer amb unper expressar descontentament i temor. Per ERC, PSC i la CUP la resposta ara passa per "treballar, treballar i treballar" i la millor manera de fer-ho és amb elEn un context on Aliança Catalana –amb 6 regidors de 17- no ha fet cap moviment per garantir la governabilitat i, els tres partits progressistes consideren que representen l'única alternativa possible, amb set regidors i el 42% dels sufragis.Consideren que si aquest govern rep el suport a la investidura –falten dos regidors-, ha d'aconseguir refer confiances i teixir. En aquest sentit, l'apel·lació a tenir en compte els 1.400 votants d'Aliança Catalana ha estat clara per tal de reconduir les seves preocupacions cap a polítiques realistes i que afavoreixin la cohesió social., ha admès Dani Vilaseca.Els tres partits rebutgen frontalment que l'acord sigui un, si no precisament l'opció que pot eviti el, ha assenyalat Enric Pérez. En aquest sentit, més enllà d'admetre que l'aïllament per l'aïllament no dona bons resultats, asseguren que qui l'ha practicat els darrers quatre anys ha estat la mateixa Sílvia Orriols . Sense concretar en quina postura prendrien respecte a les iniciatives i mocions d'Aliança Catalana, sí que han marcat dues línies vermelles: l'i el

