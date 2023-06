L'exposició interactiva de «Harry Potter» arribarà a Barcelona

Tots els fans dea Catalunya -que en són molts- estan d'enhorabona: l'exposició itinerant i interactiva oficial del mag més conegut de tot el planeta arribarà a Barcelona aquesta tardor. En el marc de la seva gira europea,s'instal·larà a la capital catalana i permetrà a tots els seus visitants viure com un estudiant de l'escola Hogwarts.Es podrà practicarpreparar una posició com a classe d'Snape o Llagot, replantar mandragores com si estiguessis als horts de la professora Coliflor i guanyar punts per a la teva casa de Hogwarts. S'exposaran vestits, attrezzo, imatges immersives i altres secrets de la saga cinematogràfica, però també hi haurà un element que cridarà molt l'atenció. Es podran veure molts dels elements de, l'obra de teatre que es va estrenar ai que també va arribar a Catalunya en format llibre.Els organitzadors han obert una llista d'espera per ser els primers en conèixer les novetats de la mostra més completa sobre el Món Màgic. Fins ara, ha rebut més d'1,2 milions de visitants a tot el món. En aquest enllaç podreu trobar tota la informació sobre les entrades, la llista d'espera i que us podreu trobar.

