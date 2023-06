Tres morts en un «incident greu» al centre de Nottingham

" amb tres morts al centre de, al. La policia britànica ha detingut aquest dimarts al matí un home de 31 anys com a presumpte autor dels fets, que també inclouen un atropellament ambque ha deixat tres persones ferides.Tal com detalla la policia, s'ha rebut un avís a les quatre de la matinada i s'han trobat dues persones mortes al carrer. Després, s'ha rebut una altra alerta per l'i encara un últim avís per una altra persona morta. La policia britànica manté l'home sota custòdia policial i manté desenes de carreteres tallades mentre investiga els fets.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola