L'eliminació del foam més lesiu dels Mossos, encallada mig any després

La comissió d'estudi delhavia d'impulsar grans reformes als Mossos, però només va acabar aprovant unes conclusions de mínims. La retirada delsi la creació d'undels Mossos, dues de les propostes més demandades per organitzacions pels drets humans com Irídia i Amnistia Internacional , i per partits com la CUP i els comuns, no van reunir prou suports. L'única proposta rellevant va ser la retirada dels projectils de foam més lesius, els, però sis mesos després encara no s'ha implementat ni hi ha un termini previst per fer-ho. El problema, laLa comissió va arrencar el 2021 amb l'objectiu d'eliminar les llançadores de foam, quan encara eren recents lesper l'empresonament de Pablo Hasél i les, que van deixar ferits greus per aquest tipus d'armament. Amb el pas dels mesos, però, la proposta es va anar reduint.van impedir eliminar aquests projectils davant a manca d'alternatives equivalents que poguessin utilitzar els Mossos en cas de manifestacions violentes. Per la seva banda, el PSC va fer pinça amb, que sí que va votar a favor d'eliminar el foam, per frenar la creació de noves eines de fiscalització de les actuacions policials.Aquelles conclusions, aprovades el desembre de l'any passat,també en fa seguiment, peròi encara no s'han elevat al ple. El març, al Parlament, el conseller d'Interior,, va admetre que no hi havia una data encara per implementar aquesta mesura. Fa unes setmanes, els Mossos van fer unes sessions de treball intern amb els comandaments per abordar aquestes conclusions, però avui dia tampoc hi ha cap termini definit per retirar aquests projectils. L'escull que detecten els responsables policials triar una altra eina similar.La resta de reformes plantejades per la comissió del Parlament tenen una importància relativa, però pel que fa als projectils SIR-X, el Parlament insta el Govern a "estudiar la substitució de l'ús de les bales de foam per altres mitjans igual d'eficaços i potencialment menys perillosos". Els grups, però, no van proposar cap altra eina concreta, cosa que ara en dificulta l'aplicació. Els Mossos ja advertien, molt abans que acabés la comissió, que l'eliminació del foamper mantenir la distància amb els manifestants en episodis de violència. Ho apuntava, fa un any, l'excap dels Mossos Josep Maria Estela en una entrevista a Nació. Fa deu anys, l'eliminació de lesva anar acompanyada de l'ús d'una altra eina, el foam, que en aquell moment es va presentar com una arma més precisa i menys lesiva. Amb el temps s'ha constatat que no és així, com van assenyalar diversos ponents que van comparèixer a la comissió i denuncien les víctimes d'aquesta arma, que han perdut testicles o ulls en manifestacions. Sense una altra arma "equivalent", des d'Interior creuen que la retirada del foam suposaria més càrregues policials, que són més perilloses per als manifestants. Altres països europeus utilitzen, però no és una mesura que es contempli ara com ara.Les entitats pels drets humans constaten que els canvis s'estan implementant., portaveu d'Irídia, detalla que en les properes setmanes hi haurà una reunió amb la direcció general de la policia i el comissari en cap dels Mossos,, per parlar de la qüestió, i lamenta que encara no hi hagi data concreta per retirar els projectils SIR-X. Sobre el problema de les alternatives, recorda que els Mossos podran continuar utilitzant el foam i insisteix que qualsevol altra eina ha de ser respectuosa amb els drets humans i se n'ha de garantir la traçabilitat i el control efectiu. De tota manera, des d'Irídia reclamen treballar pel control de l'ordre públic sense aquest tipus d'armament

