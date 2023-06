Shevchenko, el fitxatge estrella més solidari de la Kings League

👑 El Jugador 14 que jugará la Kings League InfoJobs es... ¡Andriy Shevchenko! pic.twitter.com/t7NtyTFPmz — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) June 12, 2023

Iniciativa solidària amb Ucraïna

Nou fitxatge estratosfèric a la. Però ara per una causa solidària., exfutbolista i guanyador d'una, ha decidit unir-se a la lliga creada i presidida per. El nom de l'ucraïnès es va revelar aquest dilluns en un programa a Twitch en què els presidents i els espectadors van haver d'encertar qui era el nou jugador 14, amb una llista de candidats al davant i diverses pistes.Finalment, es va revelar que l'exfutbolista d'equips comera el nou jugador de la Kings League i llavors es va obrir la subhasta. Després d'un duel frec a frec entre, va ser finalment el president d'qui es va endur el futbolista per 10 milions d'euros ficticis.Les samarretes amb el nom de l'ucraïnès i amb el seu mític dorsal 7 es van posar a la venda tan bon punt es va saber que jugaria a l'equip de DjMariio. Tot plegat, per una causa solidària amben el marc de la guerra que viu amb Rússia. I és que tot el que es recapti anirà destinat a un equip de nensucraïnesos perquè puguin disputar la, un torneig de futbol que es disputa a(Suècia).La incorporació de Shevchenko és una més de les diferents estrelles que han anat passant per la Kings League. El moviment més gran fins ara havia estat el de, que va jugar un partit amb el Porcinos FC d'Ibai Llanos, i el d' Andrea Pirlo , que va disputar un matx amb el Jijantes FC de Gerard Romero. Altres exfutbolistes com el-amb el seu propi equip-, Chicharito Hernández, Jonathan Soriano, Ibai Gómez o Javier Saviola també han passat per la competició.

