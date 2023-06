La UPF activa un pla de mesures preventives per evitar un incident informàtic pic.twitter.com/EhJPjX3QbP — UPF Barcelona (@UPFBarcelona) June 13, 2023

Segons ha informat la mateixa facultat a través d'un comunicat, els serveis tecnològics de la UPF, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, han aturat un ciberatac que. Per això mateix, els servidors de tots els serveis informàtics de la UPF no tenen connexió.L'activitat docent no queda aturada, segons avisen des de la universitat, i "treballen de manera intensa perquè tot el servei es normalitzi". L'expectativa és que es pugui aconseguir aquesta mateixa tarda.de molts graus, postgraus i màsters. Per això mateix, l'equip directiu "lamenta profundament" les molèsties que està causant als alumnes i als docents.Hi haurà ampliació.

