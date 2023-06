L'IPC cau set dècimes al maig i se situa en el 3,2% a Catalunya

El preu dels aliments es modera per segon mes consecutiu

Els carburants continuen baixant de preu

L'(IPC) ha baixat set dècimes al maig a, fins al 3,2%, en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, l'indicador ha tornat a moderar-se després del lleuger repunt de l'abril. Els aliments també han frenat els preus i encadenen dos mesos a la baixa, tot i que són un 11,5% més cars que fa un any.En comparació amb el mes d'abril, els preus s'han mantingut -la variació mensual de l'IPC és del 0%-. Lasubjacent, que no té en compte aliments no elaborats i l'energia, ha caigut fins al 6,1%. Al conjunt de l', la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 3,2%, nou dècimes per sota de l'abril.Així doncs, lade l'IPC a Catalunya ha coincidit amb la mitjana de l'Estat. D'aquesta manera, l'INE ha confirmat la dada avançada a finals de maig. Tot i que els preus són un 3,2% més cars que el maig del 2022, l'indicador interanual de Catalunya és el segon més baix des de l'agost del 2021, tan sols superat pel del passat mes de març (3,1%). A l'Estat, la variació interanual de l'IPC sí que és la més baixa des de l'estiu del 2021.Pel que fa a la, que descompta els preus més volàtils, la xifra catalana i estatal també han coincidit en el 6,1% i han encadenat dos mesos de baixada. La variació mensual de l'IPC a l'Estat també s'ha situat en el 0%.El preu dels aliments, que en els últims mesos ha tocat sostre i ha registrat les pujades interanuals més altes de la sèrie històrica, ha caigut per segon mes consecutiu i ha registrat un descens set dècimes respecte de l'abril a Catalunya, fins a l'11,5%.Si s'analitza al detall el cistell de consum en comparació amb fa un any, ha continuat disparat el preu del(+51,8%), la(+23,9%), les(+17,6%), els(+15,2%), els(+15,2%), la(+15%), els(+13,5%), l'mineral i els(+12,3%), el(+10,1%), l'i els(+9,8%) i el(+7,5%).Respecte del mes passat, els descensos més significatius de preu en la cistella de la compra han estat el(-3.6%), les llegums (-2,7%), els(-1%), la llet (-0,7%) i els làctics (-0,2%). En canvi, s'ha encarit la fruita fresca (+5,2%), les patates (+1,6%) i el pa (+0,4%). A l'Estat, els preus de l'alimentació durant el maig han estat un 12% més cars que fa un any, el que representa una baixada de nou dècimes respecte del mes anterior.En comparació amb l'any passat, ha destacat també la caiguda del preu dels, que a Catalunya s'han situat un 11,9% més barats (-11,5% a l'Estat). Es tracta d'una caiguda de més de sis punts respecte del mes anterior. La variació mensual del preu dels carburants ha registrat un descens del 3,6% a Catalunya.L'INE també ha destacat l'augment del preu del vestit i el calçat (+2%), l'i la(+5,1%), elsi els(+7,1%) i les(+2,5). En canvi, ha caigut el preu de l'(-8,7%), per un abaratiment de l'aigua i l'electricitat; i el(-3,5), en part també per la gratuïtat i descomptes dels bitllets.

