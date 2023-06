Mor en un accident de moto l'actor Treat Williams, un dels secundaris més coneguts de Hollywood

Tragèdia a Hollywood. L'actor, conegut pels seus papers a sèries com, ha mort aquest dimarts a l'edat de 71 anys. Tal com han pogut confirmar diversos mitjans nord-americans a través de la seva família, l'intèrpret ha perdut la vida pèr un accident de moto.. La persona que conduïa el vehicle va resultar il·lesa.Williams, que va resultar ferit de gravetat en l'incident, va ser traslladat en helicòpter a l'hospital, on va perdre la vida. L'actor va ser reconegut a finals de la dècada dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a dues obres que li van valdre la nominació als Globus d'Or: el musical, de 1979; i la pel·lículade 1981.Hi haurà ampliació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola